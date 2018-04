Maker ‘bizarre’ buste Cristiano Ronaldo wil eerherstel

De oude tronie had een mond die scheef naar beneden wegtrok, het ene oog zat veel hoger dan het andere en ook de vagina-achtige adamsappel wekte hilariteit. ‘Lijkt voor geen meter’, ‘afgrijselijk’ en ‘bizar’ waren de meest terugkerende reacties.

Santos is diep geraakt, vertelde hij dit weekend in een interview op sportwebsite Bleacher Report. Traan na traan veegde hij weg, hij was in een isolement beland. Zijn vrouw huilde ook, want de vuile commentaren hadden grote impact op het gezin.

Vroegere critici zijn ontroerd door het interview, bieden excuses aan voor hun grofheid en weten nu zelfs het eerste beeld te waarderen

De gewraakte buste, Santos’ eerste ooit, was bedoeld als eerbetoon aan Ronaldo, die net als de beeldhouwer geboren is op het Portugese eiland Madeira. Santos maakte het beeld op eigen initiatief toen het lokale vliegveld vorig jaar naar de voetballer werd vernoemd. De buste is er na de onthulling gewoon blijven staan, ondanks de spotternij.

Het nieuwe beeld, gemaakt op verzoek van Bleacher Report, is strakker, stoerder en vooral symmetrischer. Zo wil Santos zijn eer herstellen en aan zijn 5-jarige zoontje laten zien dat je nooit moet opgeven.

Zelf staat hij nog steeds achter het oude beeld. Als Ronaldo lacht, heeft hij nu eenmaal een wat scheve mond, zegt Santos. Hoe dan ook oogst hij met zijn revanche veel steun op Twitter. Vroegere critici zijn ontroerd door het interview, bieden excuses aan voor hun grofheid en weten nu zelfs het eerste beeld te waarderen.