Majoor Rosalie is een aandoenlijk boek over oorlogsverdriet, maar soms iets te volwassen

Dit nieuwe boek springt in het oog dankzij de schitterende illustraties van de Canadese Isabelle Arsenault. Ze wisselt knap van perspectief en in de fluweelzacht ogende, zwart-grijs-bruine decors laat ze blauwe, rozerode en oranje accenten opgloeien, zoals het vlammende haar van de ruim vijfjarige Rosalie.

Omdat haar vader meevecht aan het front en haar moeder elke dag in de munitiefabriek werkt, brengt Rosalie haar dagen door op een bankje achterin een klas. Ze is eigenlijk nog te jong voor school, maar zo kan de meester op haar passen.

Rosalie van vijf wil ook het slechte nieuws weten

Toch let de zeer vroegwijze kleuter goed op, want ze is in haar eigen, door de oorlog geïnspireerde kinderfantasie een majoor op een missie. Rosalie wil zichzelf leren lezen. De meester leest namelijk alleen het goede nieuws uit de kranten voor en moeder doet alsof vader hoopgevende brieven schrijft. Rosalie vertrouwt het niet: ze voelt de geheimen aan, de wrede waarheid die bij haar wordt weggehouden, en dat is een ontroerend gegeven: “Ik zie heus wel dat mijn moeder nog een hele poos blijft doorlezen terwijl er maar één beschreven blaadje in de envelop zit.”

Illustratie uit Majoor Rosalie © Isabelle Arsenault

De Fombelle schrijft fijnzinnig - er staan prachtige zinnen in en sprekende details. Zo loopt Rosalies moeder met ‘schuifelpasjes’ van het schoolplein af, ‘terwijl het helemaal niet glad meer is’. In die pasjes voel je haar oorlogsverdriet. De bijbehorende (cover)illustratie, waarop Rosalie haar moeder nakijkt, versterkt dat gevoel.

Toch wringt De Fombelle’s toon soms: die past geregeld niet bij de gedachtenwereld van een vijfjarige. Rosalie is wel érg vertrouwd met het militair jargon en kleuters denken niet: “Ik adem de zuivere, snijdende lucht van de waarheid in.” Een volwassen Rosalie had, terugblikkend op haar kindertijd, zoiets kunnen zeggen, maar De Fombelle schrijft in de tegenwoordige tijd vanuit het kind.

Maar wie zich daar niet aan stoort, vindt in dit boek een aandoenlijk en uiteindelijk hartverscheurend verhaal.

Thimothée de Fombelle, Majoor Rosalie, Ill. Isabelle Arsenault, Vert. Eef Gratema (Querido); 64 blz. € 16,99. Vanaf 9 jaar.

Oordeel: toon soms te volwassen, aandoenlijk verhaal en prachtige illustraties.

