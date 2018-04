Mag je opera's in een modern jasje steken? 'Men tekent ook geen snor op de Mona Lisa'

Niet zozeer in Oostenrijk, waar de rel ontstond. De Beer was gevraagd om in Wenen 'Die Zauberflöte' te regisseren, met behoud van de oorspronkelijke dialogen. Haar voorstel om in de enscenering discriminatie en racisme te thematiseren, werd door de dirigent afgewezen. Iedere columnist moest er vervolgens z'n zegje over doen. Dat maakt Lotte de Beer tot een leider in de sector. Ook de politiek en jan en alleman op Twitter had er 'een mening over'.

Conservatief moraal

Ik weet niet zeker of Wenen momenteel het klimaat biedt voor een andere (buitenlandse) visie op, nota bene, een Oostenrijkse componist als Mozart. Het budget is er nog, meer dan in Nederland, maar de moraal lijdt er onder conservatisme. Daar hoef je niet per se die ene oudere witte dirigent voor te zijn. Ook wij in Nederland hebben te kampen met het gevecht met traditionalisme, maar bij ons is de cultuur budgettair grotendeels ontdaan van ruimte voor experiment.

Toch moeten we ons daar aan wagen. Ik ben dan ook benieuwd naar het resultaat. Het publiek blijkt vaak minder behoudend dan de makers en beleidsmakers. We verstouwen meestal meer dan gepland.

We mogen wel eens wat minder verkrampt reageren als een kunstenaar slechts een vraag stelt

In 2017 maakte de Reisopera Mozarts 'Don Giovanni' met een dirigente en een regisseuse. Dat was mede om een originele invalshoek te ontdekken in de toenmalige machocultuur. Resultaat was het genadeloos blootleggen van gedrag van mannen zonder ingreep te doen in het oorspronkelijke materiaal. Met het schaamteloze gedrag van Don Juan werd bij ons afgerekend door 'de maatschappij'. De womanizer stierf op de operatietafel met toepassing van een defibrillator.

Het publiek (m/v) was verrukt door deze ontknoping. Want die liet zien wat Mozart bedoeld had: de hoofdpersoon was een leugenachtige hork. De vrouw was in de opera zowel slachtoffer als medeplichtige. Geloofwaardig.

In onze huidige tournee van 'Der fliegende Holländer' is het accent ook enigszins verschoven naar de belevingswereld van Senta, de dochter van kapitein Daland, in plaats van Holländer. Het thema is sterven voor de ware liefde. In het symbolistische idioom van Wagner mag dat. Daar hoef je het kunstwerk niet voor te misvormen. Die ruimte zit er al in. Wie aan het einde het applaus van het bevrijde publiek mee wil maken moet even kijken op reisopera.nl en de speeldata checken.

We mogen wel eens wat minder verkrampt reageren als een kunstenaar slechts een vraag stelt. En dat is wat Lotte de Beer doet.