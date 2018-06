Mag een man wél lustobject zijn?

‘Poldark’ is zo’n historische tv-serie die alleen de Britten kunnen maken: meeslepend kostuumdrama, gefilmd in oogstrelend Cornwall. Toch hebben de producenten blijkbaar niet genoeg vertrouwen in de aantrekkingskracht van de filmlocaties en de weelderige aankleding. Dus zorgen ze ervoor dat de atletische hoofdrolspeler Aidan Turner zich zo vaak als mogelijk genoodzaakt ziet zijn shirt uit te trekken.

Afgelopen zondag begon seizoen vier met een scène waarin hij met ontblote torso oprijst uit zee. Dat beeld werd ter promotie ruim van tevoren verspreid, met groot effect: alle tabloids zetten de foto op de voorpagina en de vooral vrouwelijke fans van de serie deden op sociale media geen enkele poging hun opwinding te onderdrukken.

Tikje goedkoop voor de chique BBC, oordeelden de critici. Presentatrice Mariella Frostrup ging een stapje verder. Waarom vinden we het onschuldig en misschien zelfs wel een beetje feministisch als vrouwen zich publiekelijk verlustigen aan een man, en wordt dat gedrag bij mannen streng afgestraft, zeker sinds #MeToo? Is dat geen dubbele moraal?

Feit is alleen dat veel mannen er helemaal geen probleem mee hebben geobjectiveerd te worden, zoals dat in de politiek-correcte terminologie heet. Aidan moest wel grinniken om alle opwinding. “Door het verhaal was het vrij logisch dat ik in die scène weinig aanhad. Als zo’n beeld uit de context op voorpagina’s verschijnt, is het opeens een kwestie.”

Lekker lijf

Er zijn acteurs die er wel last van hebben. Kit Harington, de hartenbreker uit ‘Game of Thrones’, klaagde twee jaar geleden dat hij niet wil worden gezien als een ‘lekker lijf’, of een ‘stuk’. “Het is vernederend. Seksisme treft ook mannen. Dat voel ik als ze tijdens een fotosessie weer eens vragen of ik iets wil uittrekken. Als ik het gevoel krijg dat het echt alleen om mijn looks gaat, stop ik met acteren.”

'Game of Thrones'-acteur Kit Harington. © EPA

Destijds vond Kit weinig gehoor voor zijn verhaal. ‘Doe mij ook zo’n probleem’, was de veel gehoorde reactie van seksegenoten. Maar de tijden zijn veranderd, dat laat de discussie over 'Poldark' wel zien.

Chris Pratt ziet het echter niet gebeuren dat de fysieke verschijning van acteurs ondergeschikt wordt aan hun talent. “Uiteindelijk zijn onze lichamen objecten en ik gebruik het mijne in m’n voordeel.” De acteur heeft een andere oplossing. “Het is natuurlijk niet eerlijk dat vrouwen vaker dan mannen als lustobject worden getoond. Dus moeten we die situatie rechttrekken: acteurs moeten net zo vaak geobjectiveerd worden als actrices.”