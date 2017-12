Mag de kust mooi en ongerept blijven?

Voor me rennen drieteenstrandlopers heen en weer in de branding, rechts de machtige duinen vol wuivend helm en stuivend zand. Honderden, hopelijk lege, schelpen knisperen onder mijn schoenen. De einder is leeg, het nieuwe jaar open; wat wil ik nog meer.

Tot opeens flats, hotels en druk bereden asfalt aan de horizon verschijnen. Plots is het strand bevlekt met strandhuisjes en houten staketsels als winterrestanten van ’s zomers koffiegenoegen. Een jeep trekt voren in het maagdelijk zand, benzinedampen achterlatend.

Mijn hoofd schiet naar links, naar de zee. Woede welt op. Hoe kan dit? Ben ik daarom baywatcher geworden? Had Natuurmonumenten niet beloofd dat wij, kustwachters, samen de kust ongerept en ongeschonden zouden houden? Was er niet sprake van een Kustpact, een alles overstijgende, bindende afspraak over behoud van duin en strand?

Vreemd was dat niet, lijkt me. Wie heeft er geen bijzondere herinneringen aan de kust. Wie bouwde er geen zandkastelen, liep er niet verliefd te wezen, wie kwam er niet tot rust? Juist die emotionele kant werd aangesproken. Nu eens geen technocratische benadering over Natura 2000.

De actie voor het kustbehoud dateert van drie jaar geleden toen Natuurmonumenten ongerust werd over een toenemende ‘rode druk’ op de zuidwestelijke Delta. Zo verscheen er op de Brouwersdam een inspiratietoren en dreigde het zicht op het Veerse Meer vernield te worden door een reeks huisjes. “Om tegenwicht te bieden riepen we mensen op om baywatcher te worden. We hoopten op 5000 deelnemers. Een jaar later besloot toenmalig minister Schultz opeens om de bouwrestricties voor de kust te versoepelen. We schrokken ons rot”, memoreert Van den Boom. “De kust moest de kust blijven; ongerept, leeg en vol natuur.”

De weerstand werkte

De weerstand werkte; krap twee maanden na de verruiming trok Schultz haar besluit in en werd besloten tot groot overleg met alle kustpartijen: van gemeenten tot recreatieondernemers. Die laatsten hadden het er moeilijk mee - verbolgen over de dreigende weerstand tegen hun toch zo schitterend oppeppende plannen, maar tekenden uiteindelijk toch. “Met alle partijen sloten we in februari van dit jaar het Kustpact, een principe-afspraak om de kust zoveel mogelijk ongeschonden te laten. Zeeland en Zuid-Holland zijn inmiddels klaar, in Friesland zijn er nauwelijks bouwplannen en in Noord-Holland wordt nog aan de provinciale bescherming gewerkt.”

Klinkt leuk, maar hoe kan het toch dat her en der nog steeds narigheid aan de horizon verschijnt? Van den Boom: “Tja, er moest een prijs worden betaald. Tegenover honderden kilometers maagdelijke kust staat de toestemming om waar de rand van Nederland toch al geschonden is, nog meer te mogen bouwen.” Zo zijn de plannen voor het Veerse Meer gedwarsboomd. Maar voor Brouwerseiland, om in het Grevelingenmeer op eilandjes honderden recreatievilla’s te bouwen, was het te laat.