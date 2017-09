Maestri in Holland, Hollandse maestri

Twee maestro's pasten evenwel niet in de kop hierboven. Maestri dus, uit Holland en maestri die in Holland zijn.

Deze week bleek dat zij soms geïnteresseerd bij elkaar op bezoek gaan. Zo zag ik Michele Mariotti op twee afzonderlijke dagen in het Concertgebouw. Mariotti dirigeert op dit moment het Nederlands Philharmonisch Orkest in een serie voorstellingen van Verdi's 'La forza del destino' bij De Nationale Opera. Hij kwam naar 'zijn' musici luisteren toen Marc Albrecht met hen de Tiende van Mahler deed. En Mariotti was ook al nieuwsgierig naar hoe zijn landgenoot Daniele Gatti bij het Concertgebouworkest de Vijfde van Prokofjev leidde (zie elders op deze pagina's). Gatti zelf was een dag eerder dan weer naar Mariotti komen luisteren, op de dag dat ook prinses Beatrix bij de opera te gast was.

Diezelfde avond was niemand minder dan Bernard Haitink in het Concertgebouw. Niet om er te dirigeren, maar om een laudatio uit te spreken voor het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Uit zijn handen kregen die de Concertgebouw Prijs uitgereikt. Musici en zangers waren totaal verrast door het hoge bezoek, maar enigszins logisch was het wel. Haitink begon zijn leven als maestro ooit bij het Radio Filharmonisch en hij is ook nog hun beschermheer.