Madonna (60) blijft strijden, maar is niet echt meer aan het winnen

"Ik heb te maken met leeftijdsdiscriminatie. Ik word neergehaald omdat ik met jongere mannen uitga en dingen doe die alleen jongere vrouwen geacht worden te doen. Maar wie maakt die regels? Ik zal er tegen blijven vechten." Ze toonde zich strijdbaar, Madonna, in een interview met de Amerikaanse website The Cut. Vandaag viert de superster, die in 1983 haar eerste hit scoorde met 'Holiday', haar zestigste verjaardag.

Met het klimmen der jaren krijgt ze steeds vaker voor de voeten geworpen dat ze zich niet naar haar leeftijd gedraagt. Het is voor de Amerikaanse popster geen reden haar gedrag aan te passen. In het genoemde interview poneert ze de vraag waarom het alleen aan mannen is voorbehouden om na hun veertigste nog avontuurlijk en sexy te zijn. Dat het niet wordt geaccepteerd dat vrouwen dit ook nastreven, noemt ze een 'verouderd, patriarchaal idee'.

In hetzelfde licht beziet ze ook de steeds terugkerende vraag waarom ze niet met pensioen gaat. Het is een vraag die misschien alle oudere artiesten wel eens voor de voeten krijgen geworpen, maar wel eentje die beduidend vaker aan vrouwen wordt gesteld.

In een interview met tijdschrift Harper's Bazaar herinnert ze zich dat tot haar afgrijzen zelfs haar toenmalige man Guy Ritchie haar eens vroeg waarom ze het nodig vond om te blijven doorgaan. "Mijn antwoord was: waarom moet ik mezelf verdedigen? Dat is een heel seksistische uitspraak. Vraagt iemand aan Steven Spielberg waarom hij nog steeds films maakt?"

Nee, stoppen is geen optie voor de popster. Ze zegt dat kunst haar in leven houdt en ze geeft aan door te zullen gaan tot de inspiratie is opgedroogd.

De cijfers spreken wat dat betreft boekdelen. In haar hoogtijdagen waren haar albums bestsellers. Van 'Like a Virgin' (1984) en 'True Blue' (1986) gingen respectievelijk 21 en 25 miljoen exemplaren over de toonbank.

Gelukkig maar, want de popmuziek kan wel wat oudere vrouwelijke popsterren gebruiken. Immers, vrouwelijke artiesten boven de zestig zijn dun gezaaid. Het is wel de vraag hoe Madonna zich wil omvormen tot rolmodel als oudere popartieste. Vooralsnog is het imperium van de 'queen of pop' alleen maar aan het afbrokkelen.

Rellen

Tekenend is verder dat Madonna de regie over hoe ze in de publiciteit komt, de laatste jaren kwijt is. In haar hoogtijdagen ging het verschijnen van een nieuwe plaat steevast gepaard met een zelfgeregisseerde rel, die voor veel publiciteit zorgde en zo de plaatverkoop aanjoeg. Tegenwoordig overkomen de rellen haar.

Met name de adoptie van vier kinderen uit Malawi kwam haar op veel kritiek te staan. Bij de eerste adoptie, van zoon David Banda wiens vader nog leefde, schreven sommige kranten zelfs dat ze haar adoptiezoontje had ontvoerd.

Pijnlijk was ook het kus-incident met rapper Drake. Nadat Madonna hem tijdens een optreden in 2015 vol op de mond had gezoend, veegde Drake met een vies gezicht zijn mond af. De rapper beweerde later dat zijn reactie niet met de kwaliteit van de kus te maken had maar met de smaak van Madonna's lippenstift. Maar tegen die tijd was de video van de kus al viral gegaan.

Het belangrijkste verschil met vroeger is dat Madonna momenteel geen grote rol meer speelt in het publieke debat. Met haar uitdagende kleding en seksueel expliciete live-acts was de Amerikaanse in de jaren tachtig een rolmodel voor jonge vrouwen. Zij liet zien dat je er sexy uit kon zien en toch baas over je eigen seksualiteit kon zijn. Een boodschap die sterren als Katy Perry, Taylor Swift en Beyoncé tegenwoordig ook voor het voetlicht brengen.