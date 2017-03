Machtige dijen, donzige wolken

Langs die ladder dalen Gods engelen af en gaan ze omhoog. De schilder, Cornelis Jacobsz. Delff (1571-1643), heeft er een wolkenladder van gemaakt. Museum Prinsenhof in Delft kocht dit zeldzame historiestuk op de kunstbeurs Tefaf.

Door Jacob zo groot op de voorgrond te plaatsen, valt des te meer op hoe verfijnd de rest van de voorstelling is geschilderd. Conservator David de Haan: "Kijk eens naar de ragfijne plooitjes in de gele jurk van de engel vooraan. En hoe het landschap op de achtergrond met een paar streekjes is neergezet." Prachtig detail is ook hoe de engel op de onderste 'tree' met haar hand in de donzige wolk knijpt, vindt de conservator. "Het lijkt wel een kussen."

Het schilderij is zeldzaam, omdat dit het enige historiestuk is dat met zekerheid kan worden toegeschreven aan Cornelis Jacobsz. Delff. Hij behoorde tot de bekende Delftse schildersfamilie waarvan Museum Prinsenhof al verschillende werken in de collectie heeft. Alleen van Cornelis ontbrak nog een representatief doek.

Nadat hij bij zijn vader Jacob Willemsz. Delff I in de leer was geweest, vertrok Cornelis rond 1590 naar Haarlem. Daar werd hij beïnvloed door het Hollands maniërisme van Cornelis Cornelisz. van Haarlem. Dat zie je terug in het onnatuurlijk grote lichaam van Jacob. Terug in Delft ging hij vooral keukenstillevens schilderen. 'De droom van Jacob' is hierop een uitzondering.

Het schilderij was voor het laatst in 1980 gesignaleerd op een veiling in New York en zat sindsdien in een Amerikaanse privécollectie. De aankoop past in het beleid van het museum om de focus te richten op Delftse schilders uit de Gouden Eeuw. Die zijn meestal te duur voor het aankoopbudget van Prinsenhof. Dankzij bijdragen van drie fondsen en de vriendenvereniging van het museum kon dit werk toch worden gekocht. De conservator verwacht dat het binnenkort in het museum hangt.

