Mac & cheese (met bloemkool)

Daarna aten ze tegen betaling heel 2018 braaf elke avond uit een pakje van Honig. Sterker nog, ze gaven ‘het goede voorbeeld’. Honig ziet zichzelf namelijk als redder in nood want dankzij de pakjesgigant eet je a) een snelle, makkelijke maaltijd en b) zit je vaker met het gezin aan tafel. De Jongedijkjes hielden het dapper vol en vlogden blijmoedig over hun bevindingen. Met als hilarisch dieptepunt de keer dat meneer Jongedijk zijn eega op hun trouwdag verraste met een bruin-groen bordje ‘spaghetti bolognese’. Woest-romantisch.

Zelf zeggen ze dat ze nog nooit zo gevarieerd hebben gegeten. Twaalf maanden lang elke dag een verplichte poedermix bestaande uit zout, suiker, smaakversterkers, gistextract, palmvet en kleurstoffen, en dat dan aanlengen met water en een zak wokgroenten, petje af. Gelukkig was er een diëtiste voor dagelijkse hulp en bijstand, al was het maar voor de overmatige zoutconsumptie. Neem bijvoorbeeld de Honig-mix ‘Italiaanse Macaroni Ovenschotel’, met 4 gram zout per portie. Ja heus, per persoon. Terwijl u natuurlijk allemaal weet dat het aanbevolen dagmaximum 6 gram is.

Ik hoop voor u allen, maar vooral voor de familie Jongedijk, dat 2019 een lekker gevarieerd en pakjesloos jaar mag worden. Zal ik bij wijze van uitsmijter mijn recept geven voor een zelfgemaakte macaroni-ovenschotel? Niet Italiaans, maar nu eens goudgeel met kerrie. Met bloemkool in plaats van die eeuwige zak wokmix. En niet met macaroni maar met parelcouscous, heerlijke kleine pastabolletjes. Noem het een kruising tussen mac & cheese en bloemkool-met-een-papje. Maar dan anders.