Maakt de vlogger sluikreclame? Nou en.

Een stuk of dertig kinderen zwermen om YouTuber Qucee als motten rond een lamp. Onophoudelijk gillen ze zijn naam. Allemaal willen ze een handtekening, een hug en een selfie met hun held, die ze normaliter enkel op hun schermpjes zien.

Nu loopt Qucee samen met zo'n 150 andere YouTube-sterren zomaar door de Jaarbeurs in Utrecht, voor de twaalfde editie van de Dutch YouTube Gathering, Nederlands grootste online video-evenement.

Ongeveer 17 duizend fans kwamen dit weekeinde op het feest af om hun idolen te ontmoeten, workshops te volgen en om te spelen met de her en der opgestelde gamecomputers in de immense hallen.

Er lopen enkele twintigers rond, en aan de tafels turen ouders naar hun telefoon. Het zijn voornamelijk tieners en kinderen die elkaar verdrukken in de lange rijen voor de meet-and-greets met de beroemdheden.

De jonge leeftijd van het gros van de YouTube-kijkers is precies de reden dat het Commissariaat voor de Media (CvdM) vorige week aan de bel trok. De mediawaakhond voerde een verkennend onderzoek uit en analyseerde steekproefsgewijs honderd video's van Nederlandse bodem. Wat blijkt? Op YouTube komt regelmatig sluikreclame voor.

In meer dan 75 procent van de video's waarin merken of producten worden getoond, concludeerde het CvdM, is niet duidelijk of de maker van de video hiervoor een betaling ontvangt. Dat moet anders, vindt de toezichthouder, want voor de veelal jonge kijkers is het lastig om te bepalen of hun idool een chocoladereep eet, omdat hij die karamel erin zo lekker vindt of omdat hij er geld voor krijgt.

Tekst loopt door onder afbeelding

Regelgeving is nog niet goedgekeurd

YouTuber Qucee (25) vindt de ophef overdreven. Hij maakte onder meer reclame voor frisdrankmerk Dr Pepper. "Dat dronk ik in mijn video's en dan zei ik dat ik het lekker vond. Maar ik drink ook weleens iets anders in beeld, waar ik niet voor word betaald en dan meld ik ook wat ik ervan vind. Ik vraag me af of er zo veel sluikreclame in onze filmpjes zit. En bovendien: in 'Goede Tijden' bellen de acteurs toch ook de hele tijd met een bepaalde Samsungtelefoon?"

Het maakt ons niet uit of we weten dat iets reclame is of niet, en bovendien, bijna alles op het internet is gesponsord, ook verhalen op Instagram Vriendinnen Marlieke Wernet (12) en Jytte van Lieshout (14)

Het CvdM kan geen boetes uitdelen aan de YouTubers, zoals ze doen bij traditionele media, omdat de regelgeving voor het relatief nieuwe YouTube nog niet is goedgekeurd door het Europees Parlement. Om die reden heeft de mediawaakhond besloten volgend jaar met richtlijnen te komen, die videomakers ertoe moeten zetten dat ze het aangeven als een merk hen sponsort.

"Een algemene regel voor reclame zou misschien wel goed zijn", geeft Qucee toe. "Ik vertel het zelf altijd, op een heel overdreven manier met veel grappen, als mij iets is toegestuurd door een bedrijf. Dan vinden mijn abonnees het oké. Want dat is ook de makke, kijkers klikken weg als je alleen maar openlijk reclame aan het maken bent." Dat maakt het verleidelijk om de gulle gever toch maar te verzwijgen.

Vriendinnen Marlieke Wernet (12) en Jytte van Lieshout (14) uit Dordrecht en Deurne hebben na lang wachten een shirt van Gio en een handtekening van Laura Ponticorvo gescoord. Ze begrijpen het wel, dat de mensen naar wie ze zo graag kijken, adverteren in hun video's. "Zij moeten toch ook geld verdienen?" zegt Marlieke. "Het maakt ons niet uit of we weten dat iets reclame is of niet, en bovendien, bijna alles op het internet is gesponsord, ook verhalen op Instagram."

Of ze zelf weleens iets hebben gekocht op aanraden van een YouTuber? Ja, zegt Jytte, een mascara. "Beautyvlogger Jessie Maya was daar enthousiast over. Ik weet niet of ze daarvoor betaald kreeg."