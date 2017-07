Maak het uitbundig: plak er 'porno' achter

Voor de duidelijkheid: catporn (in het Engels gespeld als cat porn) is geen pornografisch materiaal waarin seks van of met katten wordt getoond. Termen als cat porn verwijzen in het internettijdperk gewoonlijk naar niet-seksueel beladen beelden van katten die zich in kattenkwaad verliezen of die anderszins schattig zijn.

Lees verder na de advertentie

Dat zulke beelden porno worden genoemd, komt doordat mensen zich er schaamteloos aan kunnen verlustigen. Poezenliefhebbers zijn dol op zulke kattenporno. Zoals lekkerbekken dol zijn op food porn (voelselporno) en liefhebbers van foto's van stalinorgels en ander oorlogstuig van war porn (oorlogsporno) houden.

Ook ons eigen woord porno wordt steeds vaker op zo'n onschuldige manier gebruikt, vooral in samenstellingen. Zo verschenen begin 2012 na een nacht met sneeuwbuien foto's van besneeuwde tuinen en parken op Twitter met de hashtag #sneeuwporno. Ook woorden als kleurenporno (schilderijen met uitbundige kleuren) en voetbalporno (mooie dribbels, voorzetten, doelpunten) zijn op internet te vinden. Er zijn zelfs mensen die zich verlustigen aan welluidende of anderszins fraaie woorden en zinnen. Die houden dus van woordporno. Of taalporno.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.