M.M. Schoenmakers laat in elke zin de treurigheid van Speksnijders leven doorschemeren

MM. Schoenmaker (1949), die in 2015 na een pauze van twintig jaar zijn schrijfpraktijk weer opvatte met de roman ‘Wolkenridders’, schrijft bij voorkeur over mannen die de draad van hun leven kwijtraken. In ‘Wolkenridders’ was dat een man die, vrijwillig of niet - daar kom je niet goed achter - dakloos raakt maar de illusie heeft de regie over zijn leven te houden. In het zojuist verschenen ‘De vlucht van Gilles Speksneijder’ gaat het over een soortgelijk personage, een van buitenaf treurige figuur die zichzelf zo goed en zo kwaad als het gaat overeind tracht te houden.

Lees verder na de advertentie

Schoenmakers heeft zich kennelijk tot taak gesteld het naargeestige lot van de loser te beschrijven, de man die je op straat gedachtenloos voorbijloopt

Gilles Speksneijder, een man zonder eigenschappen, wordt tijdens de verhuizing van het bedrijf waarvoor hij werkt benoemd tot assistent-verhuiscoördinator, een baantje zonder aanzien maar met veel verplichtingen. Terwijl de een na de andere boven hem gestelde afhaakt of niet thuisgeeft, moet Speksneijder zorgen dat de verhuizing in goede banen loopt. Het groeit hem, gedurende vele pagina’s bureaucratische ellende, finaal boven het hoofd en het eindigt ermee dat hij, min of meer gek geworden, zich in het oude kantoorgebouw verschanst en het als een soort middeleeuwse burcht verdedigt tegen de vijand.