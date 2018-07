Luxe bios met vip-stoelen is in trek

De Nederlandse bioscopen hebben voor het tiende jaar op rij meer bezoekers getrokken. In 2008 was het aantal bezoeken nog 23,5 miljoen, in het afgelopen jaar werden 36 miljoen kaartjes verkocht. Dat heeft de NVBF, de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, bekendgemaakt. De groeiende gang naar een bioscoop of filmhuis tekent zich op alle grafieken van de NVBF af. Zo gaat de Nederlander gemiddeld ongeveer twee keer per jaar naar de film, waar dat tien jaar geleden nog 1,4 keer was. Ook geven bezoekers gemiddeld iets meer uit bij een bioscoopbezoek.

Lees verder na de advertentie

De filmhuizen, met hun alternatievere programmering, groeien ook. Het aantal verkochte tickets is ten opzichte van een jaar eerder met 3,6 procent gestegen naar 2,9 miljoen in 2017.

De bevolking is gegroeid, het filmaanbod ook, het aantal stoelen en doeken is gestegen, er zijn nieuwe bioscopen bijgebouwd en die bioscopen innoveren Aline Willemsen

Een verklaring voor de aanhoudende trek naar het grote scherm is de toename van het aantal voorstellingen. Dat verdrievoudigde tussen 2012 en 2017. Daarnaast hebben mensen meer te besteden nu de economie weer is hersteld. "Maar er zijn meer oorzaken", zegt Aline Willemsen van Stichting Filmonderzoek. "De bevolking is gegroeid, het filmaanbod ook, het aantal stoelen en doeken is gestegen, er zijn nieuwe bioscopen bijgebouwd en die bioscopen innoveren."

De bioscoop van nu heeft een sectie vip-stoelen, betere zichtlijnen en is voorzien van de nieuwste technieken op het gebied van beeld en geluid. Bovendien worden bezoekers meer in de watten gelegd. Willemsen: "Bij sommige bioscopen kun je tegen betaling met een druk op de knop een hapje en een drankje laten bezorgen. Dat doet het al langer goed. Ook de filmtheaters richten zich meer op persoonlijke aandacht en extra service, allemaal weer op een eigen manier." Zo bieden sommige filmhuizen zowel voor als na de voorstelling een gratis drankje aan. De Cinevillepas, waarmee filmliefhebbers voor een vast bedrag per maand toegang hebben tot tientallen filmtheaters, had aan het begin van dit jaar 30.000 abonnees - een verviervoudiging in acht jaar. De grote bioscoopconcerns bieden soortgelijke pasjes.

Evenementen

Willemsen denkt dat het eind van de stijgende lijn nog niet in zicht is. Ze verwacht bijvoorbeeld nog groei in het zogenaamde 'Event Cinema'genre. Naast de reguliere filmprogrammering vertonen bioscopen al enige tijd andere evenementen, zoals de finale van de Champions League of een opera. Een doorslaand succes is dat nog niet: het marktaandeel van het evenementengenre is nog geen procent.

Willemsen denkt dat nog niet bij een groot publiek bekend is dat bioscopen ook andere dingen programmeren dan alleen films. "Toch kan ik me voorstellen dat er een cross-over ontstaat, waardoor mensen die normaal niet met de zogenaamde 'hoge cultuur' in aanraking komen, daar nu wel toe worden verleid. Andersom worden operaliefhebbers wellicht aangezet om naar een film te gaan die ze anders niet hadden bezocht."

De Nederlandse bioscoopbranche wordt gedomineerd door grote, buitenlandse spelers als het Franse Pathé (44,2 procent marktaandeel) en het Britse Vue (11,8 procent). Een opkomende speler is de Vlaamse Kinepolis Group, die in 2014 de Nederlandse markt betrad met de overname van de Wolff-bioscopen. De Kinepolis Group opende onlangs in 's-Hertogenbosch zijn achttiende vestiging in Nederland. Het concern opende eerder grote bioscopen in Breda, Utrecht en Dordrecht. De komende jaren, laat een woordvoerder van Kinepolis weten, staan nog meer projecten gepland in Nederland. Ongeveer een kwart van de Nederlandse bioscopen maakt geen deel uit van een concern.

TOP-5-FILMS MET DE HOOGSTE RECETTE (IN NEDERLAND, IN 2017)

1. Despicable Me (3D) € 1.338.000

2. Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge (3D) € 1.018.000

3. Beauty and the Beast 2017 (3D) € 850.000

4. Star Wars: The Last Jedi (3D) € 697.000

5. Fast & Furious 8 € 848.000

(bron: NVBF)