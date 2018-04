LUISTER toont de kracht van de Kindertelefoon

'Hallo? Is daar iemand?' Niets. 'Zou je misschien een geluidje kunnen maken, zodat ik weet dat je er bent?'. Er klinkt een diepe zucht. 'Ik wil graag hulp vragen', zegt een jongensstem dan.

'LUISTER' duurt vijftien minuten. Maar de jeugddocumentaire over de Kindertelefoon, onder meer onderscheiden met de Speciale Juryprijs op documentairefestival Idfa, bewijst dat kort des te krachtiger kan zijn.

Vier gesprekken met de hulplijn, gebaseerd op de werkelijkheid maar geanonimiseerd, wisselen elkaar in korte fragmenten af. Zo belt er een angstige jongen uit een asielzoekerscentrum, een meisje wier ouders in een scheiding liggen en Sara, die vaak helemaal alleen thuis is en gewoon even wil kletsen.

In beeld komen de bellers niet. Maar dat is geen tekortkoming

Amper context Filmmaker Astrid Bussink heeft de verhalen amper van context voorzien. En in beeld komen de bellers niet. Maar dat is geen tekortkoming. Integendeel, door nadruk te leggen op die door elkaar geplakte stemmen ontstaat een kleurrijk beeld van de onzekere kinderen. Wat er wel te zien is? Telefoons met een ouderwetse kiesschijf , een poes en de voeten van een skateboardend kind. Allerlei geestige beelden, op speelse manier gemonteerd. Ze brengen verlichting, net zoals de stukjes waarin lolbroeken naar de Kindertelefoon bellen. 'Ja goedemiddag, wij zouden graag drie loempia's willen bestellen.' Zo is 'LUISTER' een originele documentaire over de zorgen die rond kunnen spoken in het hoofd van een kind. Je eigen kind, een nichtje, of een onbekende jongen op straat. KRO-NCRV. 'LUISTER', zondag 19.25 uur op NPO Zapp.