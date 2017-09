Ludwig Licht, waar blijft het vervolg?

Ten noorden van het paradijs

Vert. Sophie Kuiper.

Ambo Anthos; 314 blz. € 15

In het derde deel van de Ludwig Licht-cyclus is de cynische vijftiger neergestreken in de VS. De Oost-Duitse speurder die voor de val van de Muur voor de gevreesde Stasi werkte en zijn diensten daarna aanbood aan de CIA, is in 2014 in Florida teruggevallen op zijn oude gewoonten.

Hij hangt wat rond in Miami, waar hij een armetierig restaurant runt en zijn tijd en geld voornamelijk door de vingers laat glippen op de renbaan. Dan ontploffen er in de wijk Little Havana meerdere autobommen op de parkeerplaats van een populair restaurantcomplex. Doelwitten: twee Cubaanse ballingen van de anti-Castrobeweging.

Oordeel:

Na een wat stroperige start komt de vaart er toch in

De aanslag is het startschot van een stille oorlog die de diplomatieke relaties tussen de VS, Cuba en Rusland doet wankelen. Licht wordt ingehuurd om een en ander uit te pluizen. Zijn opdrachtgever is nu eens niet de Amerikaanse overheid, maar een particuliere organisatie. Alhoewel? Hoe dieper hij in de zaak duikt, hoe lastiger te bepalen is voor wie hij eigenlijk werkt. Voor Licht, maar ook voor de lezer.

Die opdrachtgever is niet het enige losse eindje dat pas ver in het boek wordt vastgeknoopt. Het verhaal komt traag op gang. Dat is grotendeels te wijten aan de talloze verdachtmakingen, complotten en vele personages die na enkele tientallen bladzijdes toch niet zo eminent blijken als de Zweedse schrijver Thomas Engström ze aanvankelijk deed voorkomen. Toch is deze spionageroman het doorlezen waard, naarmate het boek vordert dendert de stoomtrein sneller voort door de Caribische hitte.

'Ten noorden van het paradijs' is wederom een loeispannend en scherp geschreven vervolg in de serie waarvan het vierde en laatste deel in oktober van dit jaar zal verschijnen. De uitgeverij is uit op 'binge-lezen'. Wie een deel van de serie uit heeft, moet à la de series van Netflix zo door kunnen rollen naar het volgende boek, zonder al te lang te hoeven wachten op een nieuwe zoektocht van de topspion.

In Zweden ligt de volledige reeks van schrijver Engström, journalist en expert op het gebied van internationale veiligheidspolitiek, al in de schappen. Voor het eerste deel, 'Ten westen van de vrijheid', werd hij al in 2013 genomineerd voor het Beste Zweedse Boek van het Jaar. Een prestatie, zeker gezien de vele sterke thrillers die daar verschijnen.

