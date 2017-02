Lucas van de Meerendonk: ‘Je mag je gelukkig prijzen dat je hier woont’

Ik ben ook gek op duiken en hoop bij iedere plons in het water haaien tegen te komen. Tot op heden is dat niet gelukt, maar in mijn dromen zwem ik geregeld met een walvishaai. Overigens droom ik ook over dieren dichter bij huis, bijvoorbeeld over mijn hond Freddie en kat Theo.

De laatste tijd droom ik ook vaak over mijn moeder. Ze is een paar jaar geleden overleden. Ik mis haar erg, vooral op keerpunten in mijn leven. Soms vraag ik haar in een droom om advies, nu heb ik haar verteld dat ik de overstap maak als verslaggever van het Zapp Weekjournaal naar presentator van het Jeugdjournaal.

Al op de School voor Journalistiek droomde ik van die baan. Ik vind de afwisseling leuk van serieus nieuws en luchtige onderwerpen als: wie staat nummer 1 bij Spotify? En de doelgroep spreekt me aan, misschien omdat ik zelf een beetje een groot kind ben en dus enigszins snap hoe kinderen denken.

Breng maar eens de economische crisis tot de kern terug en maak dat visueel aantrekkelijk. Dat vraagt creativiteit. Want naar een bankgebouw kijken is heel saai.

Schoolplein

Tegelijk blijf ik werken als verslaggever. Soms maak ik een reportage waar ik slecht van slaap, of ik droom over een eerdere ontmoeting die door mijn hoofd blijft spoken. Bijvoorbeeld met een 12-jarig meisje dat ik anderhalf jaar geleden sprak in een vluchtelingenkamp in Oekraïne. Ze zat daar zonder haar moeder. Ik vroeg haar of ze haar thuissituatie wilde tekenen. Toen ze vertelde wat ze had achtergelaten moest ze erg huilen. Het maakte grote indruk op me: zo’n klein, kwetsbaar iemand voor wie ik niks kon doen.

Hetzelfde overkwam me met Amal, een Syrisch meisje dat in een bootje op Lesbos was aangekomen. Ik heb haar tocht door Europa gevolgd en haar een keer opgezocht in Duitsland. Met Amal heb ik soms nog whatsapp-contact, maar meestal keer ik terug naar mijn veilige huis, en weet ik niet hoe het verdergaat met kinderen die ik heb ontmoet.

Ik vind het belangrijk dat kinderen weten dat de wereld groter is dan het schoolplein Lucas van de Meerendonk

Het enige wat ik kan doen is hun verhaal laten zien aan Nederlandse kinderen. Ik vind het belangrijk dat zij weten dat de wereld groter is dan het schoolplein. En dat je je echt gelukkig mag prijzen dat je hier woont. Ik wil niet een moralistisch vingertje opsteken hoor, maar het is goed om te beseffen dat er leeftijdgenoten zijn die in een verschrikkelijke situatie zitten.”

Lucas van de Meerendonk (31) begint in maart als presentator van het NOS Jeugdjournaal. Met zijn portret van Amal won hij in 2015 een tv-prijs voor de beste reportage voor een Europees nieuwsprogramma voor kinderen.