Lowlands: veranderen om te veranderen

Anderhalve week voordat Lowlands bezit neemt van de Flevopolder ligt het festivalterrein er beangstigend kaal bij. Halfafgebouwde skeletten van enorme tenten torenen tientallen meters de lucht in, werklui hangen in de nok van de vernieuwde Alpha-tent dakdelen vast te sjorren.

Een vorkheftruck rijdt langs met een in elkaar gevouwen toiletgebouw. Een enorm blauw tentdoek wordt langzaam uitgerold. De polderwind waait over een lege vlakte.

Maar komend weekend gaan hier 72 uur lang zo'n 55.000 mensen uit hun dak op een bontgekleurd festivalterrein, bij artiesten Mumford and Sons, Solange en Iggy Pop of tijdens het stampende nachtprogramma van Dixon of Job Jobse. Er zijn films, er is dans, theater, literatuur en aanpalende gekkigheid, naast de gigantische koepeltentenzee waar al die festivalgangers misschien een paar uurtjes slaap vinden.

Van 7800 naar 55.000 bezoekers

Lowlands is in 25 jaar uitgegroeid tot het voornaamste cultuurfestival van Nederland. Het begon in 1993, vele malen kleiner, maar de grondgedachte is onveranderd. De festivalgedachte was begin jaren negentig sleets geraakt, vertelt Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg in het kantoor van concertorganisator Mojo, aan een Delftse gracht. "Wat ooit begon met het hippyflippytrippy Woodstock, was anno 1993 een grote zwarte kast in een weiland met hamburgers, friet en bier en heel veel sponsorvlaggen." Concertorganisator Mojo, onder Leon Ramakers, zag dat er een wereld te winnen was. Door ander voedsel. Leuke aankleding. Een andere omgang met de commercie. Een kampeerervaring van donderdag tot maandag, op een camping op het festivalterrein.

Van Eerdenburg (56) is een goedlachse beer van een vent, met volle baard, kenmerkende vierkante bril en hip naar achter geschoren kapsel. Hij begon in 2000 als festivaldirecteur van Lowlands, sinds editie acht dus, maar was zelf ook op die eerste Lowlands. "Ik was al naar huis toen op zondagavond na het laatste optreden de podiumpresentatoren het festival afsloten. 'Bedankt voor een geweldig weekend, nu lekker naar bed en naar huis.' Het publiek dacht: no way. Het was koud, men wilde vuur zien. Alles van hout ging in de fik - deuren, wc-hokjes, de picknickbanken. Alles." En er was trouwens maar iets van de helft van de begrote 15.000 kaartjes verkocht. Mojo leed een enorm verlies. Het experiment leek mislukt, maar Ramakers zette door.

En de rest is geschiedenis. Drie jaar later draaide het festival quitte. Van twee podia groeide het naar tien tenten, van 7800 bezoekers naar 55.000. Dat publiek is inmiddels een stuk minder recalcitrant: hooguit wordt er nog eens gecrowdsurft op een vuilniskliko. Lowlands kreeg in de loop der jaren een vast, loyaal publiek, maar zoals dat gaat met stamgasten, die beginnen op een gegeven moment te mopperen. Over het ingevoerde parkeergeld, de biersponsor, de stijgende ticketprijs. Of het gebrek aan grote namen.