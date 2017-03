Losjes laat Sanne Wallis de Vries haar vele talenten zien

De korte periode van de dag, als de zon net is ondergegaan, waarin alles even goed zichtbaar is in het afnemende licht. Dat moment fascineerde Sanne Wallis de Vries al toen ze jong was en nog als Sanneke door het leven ging. Al het moois én al het lelijks is dan even goed zichtbaar. Alsof ze daarmee wil zeggen: het is er, dus laten we het allebei omarmen. Dat loopt als een dunne, maar onmiskenbare lijn door ‘Gut’, haar eerste nieuwe cabaretprogramma in zeven jaar.

Aan het begin van ‘Gut’ zegt de cabaretière dat ze wel klaar is met haar 46 jaar, haar man en twee kinderen

Gut begint misschien een beetje als een huis-, tuin- en keukenprogramma want Wallis de Vries vertelt op droge toon dat ze wel klaar is. Ze is 46 jaar, heeft dingen gedaan en dingen gezien, ze heeft twee kinderen, een man en een huis van steen, dus nu heeft ze tijd voor ‘overbodige mondklanken’.

Gut, Sanne Wallis de Vries © RV

En het gaat over de zegeningen van yoga en chardonnay, ze maakt lekker vileine opmerkingen over haar kinderen en haar ‘beppe’ en ‘pake’, haar Friese grootouders en vaste personages in haar voorstellingen, komen gelukkig ook weer even langs. Ze waren baptist en vonden dat alles om naastenliefde draaide: proberen het licht te maken voor de medemens. Ondanks haar eigen ongelovigheid is dat iets dat Wallis de Vries meeneemt in haar eigen leven. De andere kant is namelijk: is Sanne net klaar, blijkt de wereld nogal een rommeltje. En daar moet ze iets mee. Want onderbuikgevoelens zitten dichter bij je gut feeling dan je denkt en hou die twee maar eens uit elkaar.

Vele talenten Sanne Wallis de Vries haalt alles uit zichzelf in Gut en laat daarmee haar vele talenten zien. Of het nou gaat om Beatrix in een badpak, die een pleidooi houdt voor solidariteit en samen - waarin ze haar gave voor imitatie plus haar engagement laat zien - of haar hang naar een tamme affaire die haar kracht als stand-upcomedian toont. Fysiek blinkt ze bijvoorbeeld uit in gekke poses op een barkruk of als Beyoncé. Muzikaal valt er ook veel te genieten; ze is op pad is met twee topmuzikanten: Wouter Planteijdt op snaren en Martijn Bosman op drums. Tekst loopt door onder afbeelding Gut, Sanne Wallis de Vries © RV Wallis de Vries debuteerde in 1997 met ‘Sop’ en maakte sindsdien vijf solovoorstellingen en een best-ofprogramma. Ze staat bekend om haar fascinerende mimiek en haar eigenzinnige en vaak onconventionele aanpak. In die zin is Gut misschien wel haar meest normale programma. De cabaretière staat losjes op het toneel, bedreven en gedreven, en weet van Gut een fijne avond te maken. Sanne Wallis de Vries

Gut

★★★★☆

Te zien t/m 3 juni. Informatie: www.sannewallisdevries.nl © RV

