Loek Kessels - ‘Lieve Mona’ - de vrouw achter de moeder aller probleemrubrieken, is overleden

Ze was ten einde raad. Haar rij-instructeur, een geweldig knappe vent en ongelukkig getrouwd, wilde meer dan enkel kussen. Maar ‘Verliefd’ durfde niet goed. Niet eerder was ze met een jongen naar bed geweest. Lieve Mona, schreef de lezeres, ‘zou hij gelukkig zijn als ik hem meer liefde ga geven? En denk je dat het wat zal worden tussen ons? Hij is wel twintig jaar ouder dan ik.’

Honderdduizenden brieven ontving Loek Kessels. In de totaal 25 jaar waarin ze een probleemrubriek schreef, adviseerde de razend populaire biechtmoeder van roddelblad Story met name lezeressen over allerhande kwesties, van familievetes tot pukkels. Woensdag overleed ‘Beste Mona’, in de volksmond ‘Lieve Mona’, op 87-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker, een zelfgekozen dood die ze al had aangekondigd op Facebook.

Mysterie

Kessels, een rijzige vrouw met hagelwitte coupe, werd in 1932 in het chique Amsterdam-Zuid geboren als dochter van een banketfabrikant en de van oorsprong Duitse actrice Leonie Brandt-Pütz. Haar moeder was een intrigerende vrouw, die voor en na de Tweede Wereldoorlog dubbelspion zou zijn geweest voor onder meer de Nederlandse inlichtingendiensten, en over wie in 2003 de biografie ‘Leonie’ verscheen.

Naast een mysterie was Brandt-Pütz een verstokt alcoholist. Nadat haar man in 1949 overleed, mishandelde zij haar twee kinderen bovendien, zowel geestelijk als lichamelijk. In ‘Een kusje op je ziel’, een boek over Kessels’ leven dat in 2017 verscheen, schrijft ‘Beste Mona’ dat haar moeder haar kleineerde, afranselde met kleerhangers en ’s nachts zelfs eens wekte door met een vleesmes in haar dekens te prikken.

Haar probleemrubriek ervoer Kessels als therapie. In haar autobiografie stelt ze dat de briefschrijvers haar deden inzien dat ze niet alleen stond. Ook anderen kenden een pittige jeugd, schaamden zich voor een verslaafd familielid en twijfelden aan hun eigen kunnen.

Bovendien hielpen de trauma’s uit haar tienerjaren de vraagbaak om zich als ‘Beste Mona’ in te leven in het leed van de briefschrijvers. “Ik zou het nooit willen overdoen, maar ik heb er wel een boel begrip voor andere mensen door gekregen”, zei Kessels in 1995 in een interview met Het Parool. “Ik vind niets meer gek. En om één ding ben ik echt dankbaar in mijn leven: ik heb geleerd nooit iemand te veroordelen.’'