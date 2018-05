Locatiescout in Nederland voor films en series: op zoek naar molens en bloeiende tulpen

Iehiehiehieh! Ja hoor, Adri Schagen trapt weer op zijn rem, midden op een landweg in Noord-Holland. Deze keer omdat hij een boerderij ziet met een voortuin vol bloeiende narcissen; die móét hij even fotograferen, voor zijn archief. Eerder trokken al een veld hyacinten en een benzinestation zijn aandacht. Adri Schagen is locatiescout voor film en tv en soms een gevaar op de weg. Het een hangt met het ander samen: hij speurt voortdurend de omgeving af naar klimbomen, galerijflats, asielzoekerswoningen, gevangenissen, voetbalkantines, straatjes, rotondes, terrasjes en tunnels. Alles kan ooit bruikbaar zijn als filmdecor.

Op dit moment werkt Schagen voor de spannende tv-serie 'The Missing', een co-productie van de BBC en de Vlaamse zender Eén. In dit derde seizoen is een meisje spoorloos verdwenen, tot wanhoop van haar vader. Die blijft haar zoeken, samen met de gepensioneerde inspecteur Baptiste. De eerste twee seizoenen zijn te zien op Netflix, aan seizoen drie wordt nu gewerkt.

Achter de schermen van deze grote filmproductie, waarbij vele tientallen mensen betrokken zijn, speelt ook Schagen een rolletje. Hij is ingehuurd om locaties voor alle Nederlandse scènes te zoeken: twee weken op de Amsterdamse Wallen, één dag tussen de bloeiende tulpenvelden. In één van de afleveringen zal een boer gedurende anderhalve minuut over zijn land lopen en tussen de tulpen een macabere vondst doen. Op de achtergrond móét een molen te zien zijn, zo heeft de schrijver bedacht - van een revolutionaire kijk op Nederland kun je hem niet betichten.

Tekst loopt verder onder de foto

Hij loopt binnen bij Loonbedrijf Hoogland, naast de velden, waar hij eerder al toestemming voor het filmen had gevraagd én gekregen. Toevallig zitten de loonwerkers net te schaften in de kantine, uit goed gevulde broodtrommels. Wat denken zij, bloeien de tulpen over een week wél? Tsja, zegt Dave Veenis, een van de mannen. "Het gaat nu wel heel hard, hoor. Als het twintig graden is met een zonnetje, dan staat het binnen een paar dagen in kleur. Maar een datum ervoor plannen, dat is wel glad ijs."

"Het enige wat de opdrachtgever van mij wil horen, is: het komt goed", vertelt Schagen. "Lukt het niet, dan is iedereen in rep en roer, ze kunnen je wel wurgen. Maar ik ben afhankelijk van de natuur."

Het gaat erom spannen: over een week komen er zo'n twintig man over uit Engeland en België, speciaal voor een paar shots van een veelkleurige en weelderige bloemenpracht. Die nu dus nog in de verste verte niet bestaat.

Op deze gure, winderige voorjaarsdag koerst de locatiescout naar het dorp Petten, waar hij eerder in de week al geschikte tulpenvelden had gespot, mét decoratieve molen. Alleen: die tulpen waren toen nog compleet groen en in de knop. En dat zijn ze nog steeds, blijkt als we uitstappen aan de rand van het veld. "Nog niet eens een zwéém van kleur", stelt Schagen vast. "Nu begint mijn hart angstig te kloppen."

Voor Schagen is dat stereotype geen enkel probleem. "Ik ben een helper. Ik vraag altijd: wat wil je? Wat zoek je precies? In dit geval vindt de regisseur het prima als er op de achtergrond auto's te zien zijn en moderne windmolens. Het wordt geen Anton Pieckerige film, hij wil dat het echt is, niet aangeharkt."

Rampzalig

Niet alleen tulpen in de knop zijn voor Schagen rampzalig, ook aan tulpen die al uitgebloeid zijn heeft hij niets. En ook dat rampscenario is goed denkbaar. Het gaat de boeren niet om de bloemen, maar om de bollen; bloeiende koppen moeten er na een dag of vijf af. "De boer vond het prima als we hier kwamen filmen", zegt Schagen. "Maar hij zei niet: als het nodig is voor die serie wacht ik wel een dagje met koppen."

Wat doe je eraan? Niets, Schagen rijdt terug naar Amsterdam. "Ik ben een lonely cowboy on the road." Hij vindt het fijn om nu eens over zijn werk te praten. "Voor 'The Making of' van tv-series word ik soms wel eens geïnterviewd, maar in de eindmontage knippen ze me er dan weer uit."

Wat er leuk aan is? "Ik vind het heerlijk om me kort in iets te verdiepen. Nu ben ik even de tulpenexpert, op een ander moment moet ik bijvoorbeeld alles weten over de fundering van huizen, omdat we een dijkdoorbraak moeten creëren en daarvoor een hele straat onder water zetten."