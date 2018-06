llse Warringa (van De Luizenmoeder) is niet eens zo’n écht foute vriendin

Het was al de vijfde aflevering van een serie van zes. De vrouwelijke versie van ‘Foute vrienden’ heeft een gouden randje door de deelname van Ilse ‘Juf Ank’ Warringa van ‘De Luizenmoeder’, en nu moeten we de flauwe grapjes allemaal leuk vinden, schijnt het.

Ik had het kijken uitgesteld. Misschien leef ik me te snel in mensen in, of ben ik te moralistisch, maar ik krijg gewoon een bal in m’n buik van de gênante situaties waarin die actrices elkaar brengen. De mannelijke versie kon ik al niet uitzitten. Drie gozers praten vanachter een tv-scherm in het oortje van een vierde, en geven hem in reële situaties opdrachten waarmee hij zichzelf voor paal zet of mensen beledigt. Een vrouwelijke versie zou ofwel milder zijn, of een laagje bitchier om te bewijzen dat vrouwen ook nietsontziend zijn.

Als de doelloze humor van ‘Foute vriendinnen’ iets betekent, is het dat we in Nederland vrij genoeg zijn om doelloze gein te kunnen maken

En ja hoor, de dames doen niet onder voor de heren. Ilse Warringa, Anne-Marie Jung, Tina de Bruin en Anniek Pheifer bedenken voor elkaar de vreselijkste zinnen die ze bijvoorbeeld als styliste in een kledingwinkel tegen klanten moeten zeggen. “Je kunt een aap een gouden ring om doen, maar het blijft een aap”, zegt Anne-Marie Jung tegen een (gelukkig wit!) meisje dat een ring bekijkt. Ze is echt beledigd. Tina de Bruin moet mannen op straat aanspreken met ‘ken je me nog, van de nudistencamping?’ En dan de klapper: “Mijn man zei toen: ‘Wij hebben een hangmat, maar onze buurman heeft een hangzak’.” Dat moet ze zeggen althans, maar dat laatste woord verandert ze snel in zitzak.

In tranen Ilse Warringa houdt wel vol. Ze moet tijdens de Nederlandse Breidagen tussen de oudere dames gaan zitten en haar telefoon hard laten overgaan. Het publiek reageert geërgerd, zij trekt er op commando nog een krakend zakje chips bij open. Wat me weer voor haar inneemt, is dat ze bijna in tranen uitbarst. Ze verbergt haar gêne niet. In lindanieuws.nl zei ze vooraf dat ze had verwacht dat ze niets zou durven. “Maar juist dát bleek zo leuk: iemand helemaal dood zien gaan van schaamte. Dat is leuke televisie”, zei ze. Ilse Warringa (rechts) komt betraand uit haar gênante opdracht © Maaike Bos Ja. Kan. Maar ik denk ook: waarom? Het zal wel een andere afwijking van mij zijn, maar ik zoek naar betekenis.