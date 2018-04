Litouws talent geeft Beethoven een shot energie, maar leidt af

Ze is energiek, ze is beweeglijk, ze is zelfverzekerd, ze heeft er zin in: de dirigente Mirga Grazinyte-Tyla. Ja, die naam is lastig. Misschien moeten we besluiten dat alleen de voornaam voldoet. Niet om familiair te doen, maar om puur praktische redenen, net als bij Yannick (Nézet-Séguin), de chef in Rotterdam.

De eenendertigjarige Litouwse Mirga is sinds 2016 chef-dirigent van het City of Birmingham Symphony Orchestra, een fantastische positie voor een jong talent. Ze volgde er namen op als Simon Rattle en Andris Nelsons, twee van de grootsten in dirigentenland.

En Mirga is een vrouw op de bok. Dat is, opmerkelijk genoeg, nog steeds nieuws. Dan kan het gebeuren dat ze er even tussenuit gaat, met zwangerschapsverlof - van juli tot half november dit jaar geen Mirga voor welk orkest dan ook.

TivoliVredenburg had de dirigente en haar Engelse ploeg in huis met onder meer Beethovens Vijfde symfonie. Mirga sprong op haar plaats en nog voor ze goed en wel stond, waren de eerste akkoorden een feit.

Trotse houding Ze heeft een trotse houding, balanceert op de punten van haar ballerina's, gaat diep door de knieën en voert ook met armen en handen een rijke choreografie uit. Beethoven kreeg er een aanstekelijk shot energie van. Eenzelfde soort ruim bemeten bewegingen bracht in Debussy's 'La mer' beschaafde opwinding teweeg. En hoe gloeiend Wagners noten van het voorspel tot 'Tristan und Isolde' ook zouden moeten klinken, in Utrecht kwamen ze wat tam door. Mirga volgde de muziek, maar liep niet met een instinctieve, eigen interpretatie op de partituur vooruit. Het beste resultaat boekte ze met een compositie van haar landgenote, Raminta Serksnyte: elegante hoogspanning in 'Fires' uit 2010. Wat de spelers in huis hebben aan brandschoon timbre, zonder enig rafelrandje, is indrukwekkend. En toch beklijft dit concert niet. Kijken kan afleiden. Als iemand, hoe sierlijk ook, vrij bedrijvig doet voor een orkest, weet je niet meer wáár je je blik op moet vestigen. Het gaat om wat er klinkt, natuurlijk, dus de ogen dicht is een optie. Dan horen we een frisse klank, maar geen nieuw geluid.