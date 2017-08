Linda de Mol greep haar kans niet tijdens haar interview met Patricia Paay

Voorbeeld: je bent te laat op een afspraak en vreest een donderpreek. De truc is dan om juist zelf luid klagend binnen te komen. Oh wat errug dat ik zo laat ben! Zoooo stom! Wat zul jij balen!! Het resultaat: de ander gaat sussen in plaats van schelden. 'Nou nou, het valt wel mee hoor, er zijn ergere dingen in de wereld. Ga zitten, wijntje?'

Toen ik Patricia Paay maandag bij Linda de Mol zag, in het interviewprogramma 'Linda's Zomerweek', meende ik de techniek te herkennen. Maanden nadat plasseksfilmpjes met de zangeres viral gingen, wilde Linda de Mol het er nóg weer eens een keer met Patricia over hebben. Daar zat niemand meer op te wachten, nee. Al verdient De Mol hulde dat ze toentertijd als een van de eersten achter Paay ging staan - ook letterlijk op de cover van haar blad - en het onderwerp wraakporno aankaartte.

Hoe sterk was het niet geweest als ze in dit gesprek het heikele onderwerp gewoon niet meer had aangesneden?

Maar de oude koe moest weer uit de sloot en Paay ging onverminderd in de hoogste versnelling. Niet alleen over dat je natuurlijk wel een enorme - piep - moet zijn om zulke filmpjes te verspreiden, maar ook meaculpaatte Paay dat wat zij had gedaan ook wel heel heel heel schokkend was. Ach, er zijn ergere dingen in de wereld, hoorde ik mezelf denken.

Schouders ophalen En herinnerde me wat ik op een muur in Roermond las: 'Waarom zou je het koppetje laten hangen als je ook je schouders kan ophalen?' Neem George Michael, die na zijn arrestatie wegens seks op een herentoilet besloot de hypocriete medemens te confronteren. Met de niets ontziende clip 'Outside' maakte hij duidelijk zijn seksleven belangrijker te vinden dan zijn beroemdheid.

Zeker nu Patricia Paay vertelt dat ze van veel vrouwen juist complimenten krijgt van 'wat goed dat jij als bijna 70-jarige nog zo'n pittig seksleven hebt' zou ze haar rug definitief kunnen rechten. Linda de Mol mag zich voor haar hoofd slaan vanwege de niet gegrepen kans om écht te scoren met haar programma: hoe sterk was het niet geweest als ze in dit gesprek het heikele onderwerp gewoon niet meer had aangesneden? Dat zou nog eens een statement zijn geweest. Get over it. En er is best ook ander nieuws te melden over Paay.

Gemiste kans Ze wordt bijvoorbeeld een van de deelnemers in het nieuwe seizoen van 'Maestro', het AVROTROS-programma waarin mensen moeten proberen een orkest te dirigeren. Een nieuwsfeit dat De Telegraaf er trouwens toe bracht om de woordgrap 'ze zal straks klaterend applaus krijgen' te schrijven. Op welk middeleeuws marktplein wordt die krant toch uitgevent? Ook had ik meer willen weten over oude filmpjes waarvan 'Linda's Zomerweek' flitsen liet zien. De prille Patricia als talentvolle jazzzangeres, mijn mond viel open. Is ze eigenlijk tevreden over haar carrière? Zou La Paay een diva à la Rita Reys hebben kunnen worden? Mag deze prachtige vrouw - naast haar leek de vijftien jaar jongere De Mol een flets muurbloempje - ook nog eens zingen op tv? Wel vrolijk werd ik van Linda's andere gast, het multitalent Jan Versteegh. Toen hij jong was mocht zijn moeder sommige winkels niet met hem in, zo'n druk ettertje was hij. Maar nu zwaaien alle deuren voor hem open. Vaak komt alles gewoon helemaal goed. Schouders omhoog.

