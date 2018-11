Lillegraven beschrijft beheerst het weerbarstige boerenleven

Soms gebeurt het dat je een boek openslaat en niet kunt stoppen met lezen. Ik had het deze week met ‘Sikkel’ van de Noorse dichter Ruth Lillegraven.

Die bundel lag onverwacht in de brievenbus, titel en auteur zeiden me niet zoveel. Maar de vertalingen waren gemaakt door een oud-collega, Liesbeth Huijer. Jarenlang wist ze bij Poetry International voor ongeveer elke buitenlandse dichter een Nederlandse vertaler te vinden. Nu vertaalt ze zelf.

Lillegraven is in Noorwegen geen onbekende. Ze schrijft poëzie en proza, voor volwassenen en kinderen. ‘Sikkel’ verscheen in 2016 en is eigenlijk een lang verhalend gedicht met Endre als hoofdpersoon. Hij is nog klein als het verhaal begint. Samen met zijn acht broers en zusjes - ‘negen bosaardbeitjes aan een strootje’ - groeit hij op op het Noorse platteland. Lillegraven roept een oude boerenwereld op, een harde wereld waar de seizoenen het werk- en levensritme bepalen, waar mens en natuur nog dichtbij elkaar staan, waar dat leven met zijn gewoontes en rituelen van vader op zoon wordt doorgegeven. Endre wil zijn zoals zijn vader, ‘een klein blaadje aan / de grote boom’.

Het kalme ritme van de regels weerspiegelt het trage boerenleven

Ergens in hem huist ook het verlangen om meer van de wereld te zien. Endre ‘die is zo vreemd, is meestal / alleen, praat met zijn dennenappels’, zegt zijn moeder.

Waar broers en zussen naar Amerika trekken om er een nieuw bestaan op te bouwen, neemt Endre de boerderij over. Hij vindt een vrouw, geen boerin maar een belezen meisje, ze had ‘net als haar vader dominee kunnen worden / ja, als ze geen meisje was’. De dingen gaan zoals ze moeten gaan.

Maar dan wordt Endre ziek, hij wordt bedlegerig en kan niet meer werken. Zijn vrouw en hij groeien uit elkaar, hun enige kind werd dood geboren.

Lillegraven schrijft beheerst, het kalme ritme van haar regels weerspiegelt het trage leven op de boerderij en de eenvoudige, soms bijna zingende taal is vol licht (de maan) en kleur (‘blauwe grasklokjeshemel’). De winterse kou snijdt langs de woorden, zoals de lente er hoopvol in ontkiemt.

Endre moet de boerderij uiteindelijk verkopen, het ontneemt hem zijn bestaansgrond: wie ben ik als ik niet kan zijn zoals mijn vader was? vraagt hij zich af.

Dan komt er post: broer Knut stuurt een woordenboek, Endre leert Engels. Hij leest. En de wereld die hij zo graag had gezien, leert hij uiteindelijk toch kennen. Via de boeken.

‘Sikkel’ is een verhaal over het weerbarstige boerenleven - in een van de meest aangrijpende passages moet een groep mannen een jong kind begraven: ‘en als er iets is wat iedereen weet, is het dat de kleinste / kisten het allerzwaarst wegen’.

Het is ook een verhaal over identiteit, over verlangen naar contact, een verhaal dat een zekere geborgenheid biedt, omdat het laat zien dat alles terugkeert, dat de tijd rond is, net als de maan.