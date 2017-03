Liever echte ouders dan perfecte namaak

Zou hij met andere ouders niet gelukkiger zijn, denkt Boris Hoogland (10) hardop in de nieuwe jeugdserie ‘Zenith’. Zijn ouders Claudia en Joost (gespeeld door Hadewych Minis en Guido Pollemans) ­komen nooit op tijd thuis, vergeten zijn belangrijke judowedstrijd, bestellen alleen afhaaleten, hebben nooit aandacht voor zijn zus Fay (14) en hem. Maar zijn robotouders zo veel beter?

Het is de VPRO weer gelukt met een ijzersterke serie te komen op zondagochtend negen uur. Vanaf de eerste beelden ben je geboeid door sfeer, kleur, geluid, het naderend ­onheil. We zien het verlichte familiehuis in het groen, en een glad­janus die er van een afstandje naar staat te kijken. De blik op zijn mens-robotgezicht verraadt hoe drastisch hij hun leven gaat veranderen.

Het doet vaag denken aan de film ‘Borgman’, waarvoor Hadewych ­Minis een Gouden Kalf won. Daarin speelt ze ook een vrouw die een vreemd element in haar leven toelaat in de hoop op verbetering. Ook daar grijpt de buitenstaander uiteindelijk de macht. Hoe moet dat in ­deze jeugdserie aflopen, als de robots hun eigen gang gaan? De trailer is zo eng dat ik mijn basisschoolkinderen maar niet laat kijken. Misschien is Zenith wel te goed en te spannend voor op dit tijdstip.

Maar zo ver is het nog niet in af­levering drie van gisteren.

We leven vooral nog mee met hoofdpersonen Boris en Fay. Hij wordt gepest, zij als nerd uitgebuit door een hunk die alleen haar huiswerk wil. Hun ouders laten zich ­piepelen door collega’s en bazen. Onmacht en onzekerheid spelen bij alle vier – een vleugje perfectie in huis zou welkom zijn.

Pasen ofzo? Claudia en Joost gaan in op het aanbod van de gladde knapperd op straat. Hij stuurt hen naar een ongelooflijke fabriekshal (wat een fantastische filmlocaties vonden regisseurs Tomas Kaan (37) en Maurice Trouwborst (35) in Hongarije). In de fabriek maakt het bedrijf Zenith ­robots naar hun evenbeeld (zenit ­betekent ‘hoogtepunt’; het perfecte eindstadium van de evolutie?). De robots begrijpen angst, verlangen en pijn en hebben een eigen wil. Die wordt vakkundig onderdrukt, ver­zekert de directrice hen. Zo kunnen Claudia en Joost zich ongemerkt ­laten vervangen in huis, en zelf urenlang overwerken. “Is het Pasen of zo?” vraagt Boris bij een opeens uitbundig gedekte ontbijttafel. De nieuwe ouders stralen, helpen overal bij, koken, gaan mee naar judo. Verbazingwekkend. Papa straalt ook als hij met blote handen de eitjes uit het kokende ­water haalt. Of de auto half optilt als hij het pad veegt. Bij elke robotbeweging klinkt subtiel het geluid van buigend rubber en knetterende elektra, mooi. Natuurlijk krijgen Boris en Fay het door. De robot-droomouders missen het essentieelste aan mens-zijn: oorspronkelijke intenties. Hun gevoel is beredeneerd. “Als jij je linker mondhoek zo omhoog trekt en je wenkbrauwen naar binnen haalt, dan zit jou iets dwars”, zegt mama tegen Fay. Wanneer papa ‘even naar het toilet’ moet en mama ‘een belletje gaat plegen’, zien ze de robots naar de kelder lopen en hun echte ouders door de voordeur binnenstrompelen. Boris en Fay proberen te zeggen dat ze het door hebben, maar krijgen geen aandacht. Dan gaan ze de robots in hun voordeel gebruiken. Volgende week hacken ze hun ­programmering. Dat wil ik volgen, op uitzending gemist, ’s avonds.

