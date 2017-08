Lieve Ger, kun je niet één keer terugfaxen?

Vind je het gek? Vind je mij gek? Nicolien Mizee stelt de vraag in haar woonkamer in Haarlem. Het gesprek draait dan al een tijdje om één man: scenarioschrijver Ger Beukenkamp, van wie ze ooit les kreeg. Aan hem stuurde ze de afgelopen 23 jaar vele honderden faxen. Hij antwoordde nooit. Bij uitgeverij Van Oorschot verschijnt nu een eerste bundeling van deze eenzijdige correspondentie: 'De kennismaking. Faxen aan Ger'.

Is het gek om jarenlang te schrijven aan een man die blijft zwijgen? Ondanks talloze smeekbedes? Mizee formuleert ze vaak voorzichtig: "Lieve Ger, zou je het voor elkaar kunnen krijgen om een doodenkele keer eens iets terug te faxen? Het hoeft maar één woord te zijn. Bv: 'Leuk'. Of: 'Inderdaad'." Soms klinkt ze ongeduldiger: 'Zeg, hoor ik nog eens wat, ja of nee?'

Nee bleef het. Toch ging Mizee door met schrijven, de eerste jaren bijna dagelijks. Lieve Ger, zo begint ze steeds opnieuw, licht van mijn leven, mijn schild en wapen, kers op 's levens grauwe pudding, allesverpletterende Ger van mijn hart. Daarna schrijft ze over wat haar ook maar bezighoudt: geldzorgen, de cursus stijldansen die ze volgt, haar moeizame verhouding met haar ouders.

En natuurlijk vormt ook Ger zelf, die moeilijke, onpeilbare, afstandelijke man een terugkerend onderwerp in de faxen. Mizee en hij zien elkaar zo nu en dan, steeds op haar initiatief; het zijn stroeve ontmoetingen. Gers manieren zijn 'bedroevend' volgens Mizee, hij is lomp en onattent.

Zo beloofde hij haar een vrijkaartje voor zijn voorstelling, maar dat lág er vervolgens niet. Inmiddels zijn ze toch bevriend geraakt en gaan ze eens per twee maanden samen uit eten.

Dat de schrijfster daarnaast óók een groot schaduwoeuvre heeft opgebouwd, bestaand uit faxen aan één lezer, was tot nog toe alleen in kleine kring bekend.

"Nee, want twee jaar geleden ging Gers fax kapot. Hij zei: 'Om nou alleen voor jou een nieuwe te kopen, dat gaat me te ver.' Sindsdien stuur ik hem e-mails met een Word-document als bijlage."

"Ik ben natuurlijk een zeer gezegend mens omdat ik kan biechten en mijn overdenkingen kan sturen aan iemand die werkelijk bestaat. Het is lastiger als je je richt tot God of Jezus: dan weet je zeker dat ze nooit antwoorden. Ger antwoordt weliswaar ook niet, maar het is niet uitgesloten, het zou kunnen dat hij het ooit wel doet."

"Ja, dat is toch de Poolster waarop je je richt. Als ik zomaar voor mezelf zou schrijven, zou ik niet weten waar ik moest beginnen. Die faxen aan Ger geven mijn schrijven en denken vorm. Zeker in de eerste jaren, toen ik nog niet gepubliceerd had en ook nog geen werk had: toen was mijn leven een fax aan Ger."

Waarom kiest u iemand die nooit antwoordt? Waarom schrijft u niet aan een vriendin of uw man Rob?

"Nee, dat kan niet. Ik kan alleen aan Ger schrijven. Andere mensen zouden me tips en adviezen willen geven, van hen gaat vaak dwang uit. Ger stelt nooit teleur. Ik vind het natuurlijk vervelend als hij zegt: er ligt een vrijkaartje en het ligt er niet. Maar stel je nou voor dat er altijd een vrijkaartje ligt en een voor je partner en ook nog een bonbon; dan moet je iets terugdoen. Bij Ger hoef je niets: hij blijft achter zijn hekje, hij verwacht nooit wat. Ik kan precies doen waar ik zin in heb. Grote vrijheid."

Hun kennismaking was in 1994. Zij studeerde aan de Schrijversvakschool, hij gaf les in scenarioschrijven. "We kwamen dat lokaaltje binnen en daar rees Ger op; hij is een lange man. Hij zei: 'Bij schrijven draait het om het cyclisch conflictmodel. Iemand wil iets, dat gaat mis, dan krijg je een conflict.' Hij vatte het verhaal samen in een wiskundige formule. En ik wist meteen: dit is het. Zo moet je schrijven. Hij was het brandend braambos.

Ik heb natuurlijk ook wel eens gedacht: wat eigenaardig en dweperig om zo'n man zo geweldig te vinden

"Tegelijkertijd riep zijn les ook een storm van woede in me op. Tot dat moment had ik altijd gehoord: het schrijven moet tot je komen, het is een kwestie van je gevoel toelaten, reizen, je horizon verbreden, inspiratie opdoen, een ongrijpbaar proces. Dat was voor mij als rationeel mens altijd moeilijk te accepteren, maar ik dacht: blijkbaar snap ik het niet, blijkbaar doe ik het verkeerd.

"Toen stond daar dus die vent en die legde in een paar woorden uit hoe ieder goed verhaal in elkaar zit: 'wil - conflict - climax - conclusie'. Sla 'Anna Karenina' van Tolstoj er maar op na: het klopt exact. Ik was kwaad omdat ik dacht: er bestaan dus wél regels voor het schrijven. Dus toch zoals ik altijd al dacht. Ik moest mij overgeven, ik zag: het is waar."