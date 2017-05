Liefdevolle verfilming van jeugdvriendschap en toekomstdromen in New York

Wanneer de dertienjarige Jake met zijn ouders van Manhattan naar Brooklyn verhuist, naar het appartement dat zijn opa heeft nagelaten, raakt hij onmiddellijk bevriend met de even oude Tony. 'Je zult het hier fijn vinden, dit is een bohémien wijk', verwelkomt Tony. Dit is het type gesprek (en woordkeus) dat de sfeer bepaalt in de verrukkelijke, grootse kleine film 'Little Men'.

Lees verder na de advertentie

De sympathie van de maker ligt bij deze liefdevolle jongens

Scenarist-regisseur Ira Sachs (1965) legt grote gevoeligheid aan de dag in zijn realistische filmportretten van Newyorkers, zoals het oudere homostel John Lithgow en Alfred Molina in 'Love is Strange' (2014). In zijn nieuwste film zoomt hij opnieuw in op klein menselijk drama in een grote stad.

Onder het appartement runt de moeder van Tony een boetiekje tegen een huur die niet meer van deze tijd is. Dat levert frictie op tussen de ouders van de twee jongens, naaister Leonore (de Chileense Paulina García) en nieuwe eigenaar Brian (Greg Kinnear), een acteur met geldzorgen.

Gentrification van een levendige volkswijk is niet zozeer het thema van de film als wel het sociale decor van een jeugdvriendschap die onder druk komt te staan. En ach, wat wordt die mooi in beeld gebracht. Zodra de voortreffelijke jonge acteurs (de Californische debutant Theo Taplitz is tevens filmmaker in de dop) samenkomen, gaat Sachs met een beweeglijke, energieke camera en luchtige lyrische muziek op pad.

Hij volgt de jongens - hun kastanjekleurige volle haar glanzend in de zon - terwijl ze skaten, steppen, voetballen, rondhangen, acteerles hebben of in de metro zitten. En maar praten. Ze praten over hun ouders, meisjes, films, toekomstdromen in losse gesprekken met zorgvuldig gekozen woorden. De sympathie van de maker ligt bij deze liefdevolle jongens. Zodra de ouders in beeld komen, wordt de camera statisch en vallen er moeizame stiltes.

In een heerlijk loom tempo schetst Sachs de wereld van volwassen die stuklopen op geld versus het domein van twee jongens die het gewoon goed met elkaar hebben. Tegen de tijd dat deze 'kleine mannen' groot zijn is hun wijk al lang niet bohémien meer.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.