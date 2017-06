Liefdevolle ode aan vriendschap

Lees verder na de advertentie

Manolo onder zijn breedgerande horizontale hoed en Gorrión wiens pluizige witte oren krachtig verticaal de lucht in steken: een man en zijn ezel. Manolo is 73, ziet eruit als een personage uit een spaghettiwestern en scharrelt het liefst met zijn lievelingsdier door zuidelijk Spanje.

De Spanjaard Chico Pereira was als kind al dol op zijn oom Manolo, die zijn neefjes meenam op avontuur en eindeloos vermaakte met sterke verhalen. Gelukkig werd Pereira filmmaker en vond hij een manier om een prachtig documentair portret te maken van deze excentrieke, romantische 21ste-eeuwse nomade.

Manolo verlangt terug naar het verleden, toen je zonder hindernissen van hekwerken en snelwegen het landschap kon doorkruisen. Als een Don Quijote verzet hij zich tegen de veranderende tijd. Tegelijkertijd beweegt hij soepel mee. Lopend op een landelijk weggetje oefent Manolo met mobieltje en koptelefoon Engelse conversatieles: Hi, how are you? 'Pff, moeilijk hoor'.

Met ezel natuurlijk De Spaanse pensionado vat het plan op een trektocht door de Verenigde Staten te maken, met ezel natuurlijk. Dat blijkt knap ingewikkeld. Aan alles voel je dat Pereira zijn subject goed kent: oom Manolo beweegt als een personage voor de camera. In gesprek met zijn dochter. Aan de telefoon met iemand van een vrachtbedrijf die in lachen uitbarst bij het idee dat er een ezel op een schip mee moet. Het zijn eerder geënsceneerde dan 'gestolen' momenten, maar dat maakt ze niet minder waarachtig. Integendeel. Neef en oom vertellen even ontroerend als geestig een verhaal over een nuchtere dromer, die met minimale bepakking en een speelse herdershond met zijn ezel begint te lopen. Naar de kust, richting Amerika. In prachtig poëtische close-ups groeit de ezel uit tot een personage waaraan je gehecht raakt. Het witte dier is aanhankelijk, stout, oersterk, grappig en ook intens koppig. 'Donkeyote' is een met veel liefde gemaakte ode aan vriendschap.

