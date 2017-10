Liefdevolle jeugdfilm zal ook volwassenen plezieren

Twee Berlijnse schooljongens besluiten te ontsnappen aan een lange, eenzame zomer in de stad door samen in een 'geleende' auto op pad te gaan. Ze zullen die oude blauwe Lada heus terugbrengen, maar nu nog even niet. De avonturen die de eenzame rijkeluiszoon Maik en de Russische immigrantenzoon Andrej alias Tschick onderweg beleven worden door de jonge hoofdrolspelers met zoveel bravoure neergezet, dat ze al snel een lach van oor tot oor tevoorschijn toveren.

Lees verder na de advertentie

'Tschick' is een voltreffer

'Tschick' is een voltreffer, een jeugdfilm die later deze maand het filmfestival Cinekid aandoet, maar evengoed een volwassen bioscooppubliek pleziert. Aan zet is de Duits-Turkse regisseur Fatih Akin die sinds zijn zegetocht met 'Gegen die Wand' niet meer zo frank en vrij filmde. Soepeltjes verbindt hij klassieke genres als roadmovie en coming of age-film, om in een liefdevolle, geestrijke vertelling samen met de jongens de weg kwijt te raken in het Oost-Duitse achterland. De smartphone gaat het raam uit, waardoor er opeens ruimte is voor mijmeringen onder een sterrenhemel, en een eerste kus.