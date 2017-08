Liefdespoëzie: Je zou er weer opnieuw voor vallen

Hoe zou het anders komen dat hordes vrijgezellen verslaafd zijn aan Tinder en andere datingapps, als ze niet allemaal geloofden al swipend de ware te vinden?

Lees verder na de advertentie

Het gedicht is er een uit een serie van drie

En dan hebben we het nog niet over vijftigplussers, hoogopgeleiden of welke andere doelgroep ook die het, zoals de ondernemer in dit gedicht, met een contactadvertentie proberen. In de krant of via bijvoorbeeld een bemiddelingsbureau voor 'high end partner search'.

Hij heeft alles, deze man. Althans, de paar woorden waarmee hij zichzelf typeert, wekken de indruk van een tamelijk compleet persoon - 'Fysiek en geestelijk sterk.' Zo in zijn nopjes met zichzelf -'Gekend, gezien en gevraagd' - dat je je afvraagt wat een vrouw nog aan zijn leven toe zou kunnen voegen. Ja, kinderen misschien. En bewondering voor al dat succes .

Het gedicht is er een uit een serie van drie. In het laatste komt een stel aan het woord dat al veertig jaar gelukkig 'met z'n tweeën' is. En 'scènes uit een huwelijk' zijn er meer in het oeuvre van Korteweg. Daarin durft de echtgenoot vaak wél zijn tekortkomingen te laten zien. Hij is iemand die zich de geneugten van het huwelijk laat welgevallen, die met een vriendelijk soort ironie toekijkt hoe zij de wekelijkse boodschappen doet:

Ik ben haar zo veel al verschuldigd

en straks weer wat ons weer een week

op de been houdt: andijvie, grapefruit,

aardappels, Spa rood en yoghurt.

En als ze samen wandelen is hij degene die wat sullig achterop raakt, struikelt. Waarna zij er is om een pleister op zijn knie te plakken, terwijl hij weemoedig constateert: 'Zo lief - je zou er weer opnieuw voor vallen.'

Anton Korteweg Uit: Ouderen zijn het gelukkigst en alle andere gedichten van 1971 tot nu. Meulenhoff, 2015 © Illustratie Brechtje Rood

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.