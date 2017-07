Liefdespoëzie: Finse meisjes

Al willen beide stickers natuurlijk hetzelfde: minder folders van supermarkten, drogisterijen, modeketens, bouwmarkten op de deurmat.

Dat zijn er per week een stuk of 35, naar het schijnt. En daarvan gaat een groot deel hoppakee meteen de oudpapierbak in. Of erger, de vuilnisbak. Een enorme papierverspilling dus.

Maar, zo zat ik te denken toen ik dit gedicht van Kira Wuck weer eens las: zijn reclamefolders wel alleen maar slecht en milieuvervuilend? Hebben ze, behalve mensen tot koopjes verleiden, misschien nog een heel andere functie? Zou al dat reclamedrukwerk dat ongevraagd door de brievenbus komt voor sommigen niet ook een vorm van contact zijn?

Kijk nou deze man, je ziet hem voor je, op dat ongetwijfeld wat verslonsde bed, tussen de folders. Lege colablikjes, verpakkingen van magnetronmaaltijden en andere rondslingerende troep, denk je er eenvoudig bij. Een soort treurigheid die haar hoogtepunt vindt in de - overigens ook bijzonder geestige - zin ‘vanbinnen zien we er allemaal uit als gehakt’.

Hij spelt ze waarschijnlijk, de reclames van de slager, de bakker, de Hema, de Zeeman. Voor hem zijn ze een lijntje naar de wereld buiten zijn huis. De aanbiedingen in full colour herinneren aan vroeger, aan vrouwen. Roepen verlangens op.

Hij durft zelfs te bellen, maar écht contact loopt op niets uit. Een poging tot seks strandt. De man blijft alleen. Volgende week rammelt de brievenbus weer, als er een nieuwe lading folders wordt bezorgd.

Finse meisjes

Podium; 48 blz, € 15

Janita Monna

