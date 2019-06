Liefde op bestelling in 20.000 variaties en met een flinke dosis publieksparticipatie

Kloppend lid of een roze wolk, verboden liefde of uitgeblust huwelijk? Het bordje ‘publieksparticipatie’ floept aan in ‘Alles wat liefde is’, de nieuwe theatervoorstelling van Toneelgroep Oostpool, deze zomer te zien op De Parade. “U bepaalt”, zegt acteur Daniël Cornelissen. “Het is theater op bestelling. Dus kiest u maarrr.”

Elke keuze leidt tot het naspelen van een scène uit een iconische liefdesfilm, mét uitvergrotende knipoog. Ook Cornelissens collega-acteurs Judith van den Berg en Thor Braun gaan er vol in. Als geliefden Rose en Jack klampen ze zich vast aan een ijsschots na het zinken van de Titanic, als twee bonkige cowboys Ennis en Jack verklaren ze elkaar voor de laatste keer de liefde op Brokeback Mountain.

De negentienjarige Thor breekt in op een scène: als jonge hond gelooft hij wel degelijk in avontuur met zijn meissie op de boeg van een schip, terwijl dertiger Judith erbij zucht en stelt dat ze liefde vooral strijd vindt, à la de film ‘Blue Valentine’. Dus lief publiek, met wie gaat u mee? A: dromerige verliefdheid van Thor, of B: elkaar kapotmaken van Judith?

Regisseur Charli Chung heeft berekend dat er meer dan twintigduizend verschillende voorstellingen mogelijk zijn, afhankelijk van de keuzes die het publiek op De Parade zal maken. Hij noemt Alles wat liefde is met lichte ironie dan ook ‘tour de l’amour’, of ‘episch centrum van de romantiek’. Chung: “Houd het maar op een revue over de liefde. Gedurende de voorstelling proberen we alles wat liefde is voorbij te laten komen, door ons persoonlijke verhaal te delen, gereflecteerd in filmfragmenten. We putten uit bijna tachtig films.”

Romanticus

Gek is het niet dat uitgerekend Charli Chung – het is de best allitererende naam in theaterland, vindt hij zelf ook – met de liefde aan de haal gaat. Een schaamteloze romanticus is hij genoemd, de jonge theatermaker (24) die afgelopen seizoen met ‘Don Caravaggio’ een om-van-te-smullen zo royale, flirterige, buitenissige kleine-zaalvoorstelling over de ‘grande amore in pseudo-Italiaans’ maakte. Marcus Azzini van Toneelgroep Oostpool zag al eerder Chungs verfrissende, barokke potentie en in diens stal maakt hij nu een voorstelling voor het rondreizende theaterfestival.

‘Alles wat liefde is’ is een revue over de liefde. © Sanne Peper

Chung kijkt ernaar uit om deze zomer in oververhitte theatertenten door te brengen. Hij heeft zich een doel gesteld: “Ik wil iemand tegenkomen die grenzeloos verliefd op me wordt en ik op hem”, vertelt-ie. “Ik gebruik de voorstelling om te kijken of ik mijn eigen geloof in de liefde kan herstellen. De Parade als pick-up place. Daar wil ik nu in geloven. Ik denk niet dat ik de enige ben met een gebroken hart, misschien kan ik anderen meenemen in de zoektocht om het hart te repareren.”

Chung is inderdaad een echte romanticus. Op zijn rechterarm staat het woord ‘dreamers’ getatoeëerd, als herinnering aan zijn afstudeervoorstelling aan de toneelschool in Maastricht. “Ik word weleens minder romantisch door de wereld die in brand staat. Mijn voorstellingen zijn een poging er weer naar terug te keren. Ik wil het theater ook niet nog eens in de fik steken, maar laten zien hoe mooi de wereld, de ander is. En hoe fantastisch het is om mens te zijn.”

Ik ben een soort lief­des-mes­si­as, ik vind het belangrijk om uit te dragen dat de liefde ons met elkaar verbindt Charli Chung

Chung maakt voorstellingen zoals hij zelf is. Hij lacht veel, gebruikt ‘grote’ woorden, die toch op een of andere manier ontwapenen door de lichte toon waarop hij ze zegt, ondersteund met weids armgebaar. “Ik ben een soort liefdes-Messias, ik vind het belangrijk om uit te dragen dat de liefde ons met elkaar verbindt. Met mijn voorstellingen wil ik laten zien dat het iets is om voor te knokken.”

Tjonge, relativeert-ie meteen, hij weet het ook allemaal niet hoor. Maar ja, wie wel? Alles wat je over de liefde zegt, klinkt ook gelijk als een cliché, dat is zo verschrikkelijk. “In Alles wat liefde is bevragen we de liefde door met elkaar in dialoog te gaan. Stiekem geloof ik in de ware, maar ik weet ook dat dit komt doordat we een soort Romeo-en-Julia-achtige standaard krijgen voorgeschoteld. Die romantische blik proberen we in de voorstelling te de-romantiseren. Ik heb nog nooit een relatie gehad die in het plaatje past. En die hoef ik ook niet. Dat laat de voorstelling zien: er is niet één plaatje. Daarom brengen we een verhaal zonder verloop, zonder plot. Liefde is onverwacht, kan ook zo weer voorbijgaan. De voorstelling is een ode aan de liefde en aan lef, zo van kom maar op: wij kunnen alle mogelijke liefdesverhalen spelen!”

Hoewel het publiek de basisemotie bepaalt, komt het hele palet aan liefdesuitingen- en perikelen voorbij. Met veel drama, want dat is lekker om naar te kijken. Chung: “Drama verzacht, maakt je eigen leven draaglijker. Dat is mijn Italiaanse aard.”