Liefde en kwantummechanica

De vrouw achter de tafel droeg een zwart T-shirt met de naam van de band erop en was in gesprek met de man naast mij. Ze spraken Engels. Ze waren beiden Amerikanen.

Hoe is het om hier te wonen, vroeg ze. Goed, zei hij. Utrecht is een mooi historische stadje - hij gebruikte het woord town. En fiets je rond, vroeg zij. Nee, zegt hij, ik heb een kapotte knie, maar alles is hier goed bereikbaar. Hij gaf les aan de universiteit. "Ik heb een lezing gegeven over de vader van Mark Everett."

Mark Everett, de zanger van Eels. Ik had zijn boek in handen. Mark Everetts vader Hugh - ik zocht het geïntrigeerd snel op in mijn telefoon - was een briljante, bij leven miskende natuurkundige geweest die de 'veelwerelden'-theorie in de kwantummechanica had ontwikkeld: een wat zwaarlijvige, kettingrokende man, die op zijn 51ste overleed na een hartstilstand.

Mark, negentien jaar oud toen, vond hem in bed. Hij schrijft erover in zijn boek, een boek met herinneringen opgedragen aan zijn vader, zijn moeder en zijn zus. Ze zijn alle drie dood. Hartaanval, kanker, zelfmoord.

De muziek van Eels, de cultrockband van Everett, is - het valt te begrijpen - niet de vrolijkste. Ik vroeg me af wat die 'veelwerelden'-theorie behelsde, die theorie van het parallelle universum. Kern van het idee is dat experimenten hebben uitgewezen dat de kleinst mogelijke deeltjes waaruit de wereld is samengesteld, atomen, electronen, fotonen(lichtdeeltjes) op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn.

De mens is ook opgebouwd uit atomen: theoretisch zou hij dus op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn, maar als dat zo is, dan ontsnapt dat aan onze waarneming, zoals we ook atomen niet kunnen waarnemen. Hugh Everett sprak over zijn parallelliteitsidee met de beroemde Deense fysicus Niels Bohr, die er niets mee wist aan te vangen.

Er is hieraan niettemin iets duizelingwekkends en Mark Everett heeft nog een documentaire gemaakt, een reis naar het brein van zijn vader, een vader die thuis amper een woord wisselde met zijn kinderen, maar in driedelig pak ketting rokend en formules krabbelend aan tafel zat. Er was ook nooit een fysieke aanraking, behalve toen Mark hem liggend op bed vond, die dag, en hem probeerde te verplaatsen. Hij was al helemaal stijf.

In de documentaire bezoekt hij oud-collega's van zijn vader, op Princeton en elders , mannen die verklaren dat Hugh Everett zijn tijd ver vooruit was.

Ik lees in Marks boek over diens dood en over de dood van zijn zusje en zijn moeder en bedacht hoe Mark Everett en zijn band Eels in mijn leven zijn gekomen.

In 1996 kwam het debuutalbum van Eels - 'Beautiful Freak' - uit en bereikte mij via een grote ontluikende liefde. De vrouw die de moeder van mijn dochters zou worden bracht de cd mee en de muziek werd de soundtrack van die grootse, schitterende maanden.

Deze week was Eels in Utrecht, mijn vrouw kon niet mee. Mark Everett, in zijn parallelle universun 55 geworden, speelde als een jonge rockster. En ik, ik was overal tegelijk.