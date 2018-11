Lief publiek, je zit in het donker maar de acteurs zien je echt wel

‘Liefdesverklaring (voor altijd)’ heet het stuk dat René van ’t Hof, Maureen Teeuwen, Cas Enklaar en Marien Jongewaard gaan spelen. Die liefdesverklaring is gericht aan het publiek. Zo heel vanzelfsprekend is het niet om het publiek met liefde toe te spreken, want een zaal kan het acteurs heel lastig maken. In 1966 schreef de Oostenrijkse toneelschrijver Peter Handke daarom ‘Publikumsbeschimpfung’, een stuk waarin acteurs eens lekker een zaal de huid vol konden schelden. Al die ergernis over verveelde en onoplettende toeschouwers mocht er een keertje uit.

Zonder publiek kan een acteur niet bestaan. Wat heeft het immers voor zin om te spelen als niemand het ziet? Acteurs zijn dus aan het publiek overgeleverd. Een irritante zaal kan een voorstelling om zeep helpen, maar een fijne zaal tilt een voorstelling op naar een hoger niveau, kan acteurs vleugels geven. De macht van het publiek moet niet worden onderschat.

Van hun kant doen acteurs er alles aan om een voorstelling tot een goed einde te brengen. Maar wat kunnen bezoekers van hun kant doen om een avond te laten slagen? Eerst maar eens een misverstand uit de weg ruimen. Denk niet dat je als toeschouwer in een donkere zaal onopgemerkt kunt slapen, appen, fluisteren of gapen. Acteurs zien, horen, voelen alles. René van ’t Hof (62): “Een zaal heeft één ademhaling, één energie. Die voel je als speler, omdat al je zintuigen openstaan door de spanning en adrenaline. Het mooiste is het als een zaal reageert als één lichaam, als er één sfeer heerst. Dat lukt hooguit tijdens vijf voorstellingen in een tournee. Lastiger is een disbalans, als er alleen linksachter iemand zit te lachen. Of als er gedurende de eerste scène nog telefoons oplichten in de zaal. Echt waar, vanaf het podium zie je die witte vlekken allemaal.”

Maureen Teeuwen (60) begint altijd nerveus, maar is daar na twee zinnen overheen. “Dan is het publiek mijn vriend en gaan we samen op avontuur. Mensen vragen me soms: op welke avond kunnen we het beste komen kijken? Alsof we op woensdagen beter zouden spelen dan op vrijdagen! Ik zeg dan altijd: kom als je er zelf zin in hebt. Dan is de kans het grootste dat we lekker zullen spelen.

Ook Van ’t Hof speelt met publiek veel beter dan in het repetitielokaal. “Ik hou niet zo van repeteren. Pas met publiek erbij ontstaat er een andere concentratie. Je kunt dan niet meer wegkruipen en dan doe ik dingen die ik niet van mezelf had verwacht. Vroeger beschouwde ik het publiek als iets vijandigs. Toen ik meer ervaring had, kreeg ik er een betere relatie mee. Je niet laten afleiden door wat er in de zaal gebeurt, dat moet je leren.”

Eendrachtige zalen, ja, die vindt Cas Enklaar (75) ook het fijnste. “Als de lachgolven door de zaal heen en weer slaan.” Enklaar is een echte publieksspeler. Een tegenspeelster was wel eens beledigd, omdat hij meer voor het publiek speelde dan voor haar. “Maar ik gedij bij publiek. Ik zie iedereen en probeer alle bezoekers bij de les te houden, alsof het een klasje is.” Een van de allermooiste momenten uit zijn carrière was een serie voorstellingen in Carré, voor duizend mensen, van ‘Bosch en lucht’ van het Werkteater. “Heerlijk, zo’n volle zaal. Maar ik heb ook gespeeld toen er maar twee kaartjes waren verkocht. Met het personeel erbij zaten er zes mensen in de zaal. Als je echt tegen dat publiek durft te praten, wordt het toch een leuke avond voor iedereen.”

Stilte en concentratie in een zaal, dat vindt Marien Jongewaard (66) het mooist om mee te maken. “Een roerloze zaal ontroert me. Als je voelt dat je de zaal betoverd hebt. Met je stem, verhaal, beelden en overtuiging.”

Lekkere zalen

Een zaal die meewerkt, dat helpt echt, zeggen de acteurs. Lekkere zalen vind je in universiteitssteden, zegt Enklaar. “Zoals Groningen en Leiden, dat zijn fijne steden om te bespelen. In het zuiden is het altijd moeizaam. Amsterdam is leuk, maar daar heb je collega’s en krijg je vaak vernietigend commentaar. Bij vrije producties is men dan weer erg hartelijk. Daar komen ze je na afloop bedanken voor het spelen, als je in het café een biertje staat te drinken.”

Ze kennen het verschijnsel allemaal: de man op de eerste rij die ligt te slapen. Van ’t Hof: “Je ziet hem inzakken. En dan geeft zijn vrouw hem een elleboogstoot. Vroeger nam ik dat persoonlijk op, dat slapen. Nu denk ik: ‘die man is moe na een lange dag werken, maar moest mee met zijn vrouw’.”

Inspirerend is het natuurlijk niet. Net zo min als snoepjes uitpakken, snuiten, kuchen; dat allemaal wordt opgevangen door de acteurs. Maar het ergste zijn mensen die voortijdig weglopen. Van ’t Hof: “Soms is het een dokter die wordt weggeroepen, soms moet iemand plassen. Maar als acteur denk ik dat ze vanwege mij weggaan. ‘Ja, het is ook verschrikkelijk wat ik hier sta te doen’, gaat er dan door me heen. Eén keer maakte ik mee dat een stoorzender demonstratief vlak voor het einde met veel rumoer de zaal uitliep. Die ging even laten merken dat hij het heel slecht vond. De directeur van dat theater heeft hem toen een theaterverbod van een half jaar opgelegd.”

Toch is er ook begrip voor publiek dat zich niet meegaand gedraagt. “Het publiek heeft altijd gelijk,” zegt Enklaar. “Ik geef altijd de schuld aan de acteurs als het publiek vervelend wordt. Hoesten is een teken dat de spanning wegloopt. Soms is dat onverklaarbaar. Acteurs hebben dan de neiging harder hun best te doen, om de spanning weer op te voeren. Maar dat werkt niet, je moet terug naar ontspanning.”