Liedjes uit een autistisch hoofd: ‘Nerd zijn is the way to be’

Die warme ontvangst is een bonus, zegt Verlaan in zijn woonkamer in ­Almere. “Ik straal iets hulpeloos uit maar ook iets strijdbaars. Ik vergroot een deel van mezelf uit, namelijk dat ik eigenlijk liever thuis zou willen zitten.” Misschien wil het publiek zijn ongemakkelijkheid wegnemen, hem over de drempel helpen, hem door de – bewust ingelaste – pauzes heen loodsen. Verlaan: “Ik noem het de gunfactor”.

Hoe begint Chris Verlaan (34)? Eigenlijk met niks. Hij komt gewoon het ­podium op: een magere man in een zwart pak, met een nerdbrilletje en een bête grijns op zijn gezicht. Hij kijkt en hij zwijgt. En dan gebeurt er al iets in de zaal: de jonge cabaretier wordt ­bemoedigend toegelachen, sympathiek gevonden. Als hij dan ook nog de spot drijft met zichzelf, heeft hij het publiek mee. Eind november kreeg hij op het Camerettenfestival zowel de jury- als de publieksprijs; een eer die eerder ook Brigitte Kaandorp en Theo Maassen te beurt viel.

Autistisch hoofd

Zijn hulpeloze uitstraling hangt samen met zijn autisme, een milde vorm van Asperger, waarover Verlaan ook in zijn voorstelling vertelt. “Ik heb best veel last van mijn autisme nu”, meldt hij bijvoorbeeld aan het publiek. “Ik denk: ik zeg het maar even, je kunt het niet aan me zien. Maar ik ben hier nu al tien minuten en jullie beginnen me al aardig te irriteren.” Om zich beter te kunnen concentreren slikt Verlaan medicatie, een soort ritalin, en krijgt hij af en toe hulp van een autismecoach. Ook daarover maakt hij een grap in zijn voorstelling. “Hebben jullie mijn coach gezien? Dat was die man die voorafgaand aan de voorstelling alle stoelnummers controleerde.”

Sinds hij Cameretten heeft gewonnen, treedt Verlaan zo’n drie keer per week op, samen met de andere finalisten. Dat doet hij naast zijn baan als data-analist bij de GGD. Heerlijk cijferwerk is dat voor Verlaan, die medische biologie studeerde: “Data uitpluizen, ik geniet ervan. Dat is het voordeel van een autistisch hoofd: dat werkt heel rechtlijnig, het klopt of het klopt niet.”