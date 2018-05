Liedje van de week: This is America van Childish Gambino

Het is een goeie tijd om Donald Glover te zijn: vorige week kwam het bejubelde tweede seizoen van zijn tv-serie Atlanta tot besluit; deze week ging in Cannes de StarWars-film 'Solo' in première waarin hij ruimteheld Lando Calrissian speelt; en momenteel is de VS in de ban van zijn nieuwe track 'This is America'. Glover is naast tv-maker en acteur ook rapper, onder de naam Childish Gambino. En met 'This Is America' heeft hij een waar kunststuk afgeleverd.

Lees verder na de advertentie

Met 'This is America' heeft Donald Glover een waar kunstwerk afgeleverd

Dat komt vooral door die clip, geregisseerd door Hiro Murai, die ook de beste afleveringen van Atlanta maakte. We zien Glover, ontbloot bovenlichaam, die zich manisch voortbeweegt terwijl hij boven een grommende baslijn zijn teksten uitspuugt. Lange camerashots volgen hem door een loods waarbinnen hij zich een weg door de chaos baant. Het is een surrealistisch meesterwerkje en ook voor hiphop-haters de moeite waard om even goed voor te gaan te zitten.

De video is de afgelopen twee weken meer dan 130 miljoen keer afgespeeld op YouTube. Het internet staat al vol met exegeses van het nummer, dat uitpuilt van referenties over rassenrellen, wapenwetgeving, politiegeweld en terreuraanslagen.

Glover houdt Amerika een spiegel voor door de clichés over zwarte Amerikanen op een rijtje te zetten - de vrolijke gospelkoortjes, de boze jonge Afro-Amerikaan, het dansen om de zorgen te vergeten. De hyperbool ramt de werkelijkheid er keihard in. Versterkt door dat laatste shot, waarin we Glover in het donker zien wegvluchten. Alleen het wit van zijn ogen is zichtbaar. De angst voelbaar. Dit is Amerika.