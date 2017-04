Liedje van de week: 'Thinking of a Place' van The War on Drugs

Hun succesalbum ‘Lost in the Dream’ torende hoog in de meeste eindejaarslijstjes. Die albumtitel was zeer toepasselijk: de band grossiert inderdaad in dromerige gitaarliedjes waarin het goed verdwalen is.

Nu is de formatie rondom Adam Granduciel terug met ‘Thinking of a Place’, het mooiste liedje van afgelopen week, zaterdag speciaal op Record Store Day uitgebracht - als mogelijke prelude op een aanstaand album.

Niets moet, alles kan, zo’n liedje is het. Het wordt een mooie zomer

Maar liefst elf minuten lang gebeurt er eigenlijk heel erg weinig in het nummer, maar toch zuigt de band je gemakkelijk naar binnen. Onthaasting is tot kunst verheven. Het is Springsteen op licht kalmerende psychedelica. Lekker veel galm over de gitaren, waarmee naast ‘dromerig’ ook ‘bedwelmend’ een onontkoombaar clichéwoordje is. Met deze single heeft de Amerikaanse band zich wat dat betreft overtroffen.

Op zich had het na een minuut of vijf afgelopen kunnen zijn, wanneer de uitstervende gitaarsolo en trillende synthklanken langzaam het liedje lijken uit te blazen. Maar nee, dan begint Granduciel opnieuw. Mondharmonicaatje erbij, wiegende pianoklanken, hier nog een uitdijend galmpje van een gitaar. Niets moet, alles kan, zo’n liedje is het. Het wordt een mooie zomer.

The War on Drugs - Thinking of a Place

