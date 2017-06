Liedje van de week: Survival of the Fittest - Mobb Deep

Zoals The Prodigy worden ze niet meer gemaakt. Hij was geen rapper die pronkte met rijkdom of roem, maar bleef ingetogen, vloeiend, venijnig, boven de kille, ratelende beats van zijn rap-wederhelft Havoc. Als hij rapte over hoe hij een kogelvrij vest droeg onder zijn Guess-jeans, dan klonk dat meer als een feitelijk terzijde dan als snoeverij. Ondanks het succes van Mobb Deep, die in de hoogtijdagen van de 90's-gangsterrap op dezelfde hoogte stond als Nas en rivalen Tupac en Dr. Dre, vergat The Prodigy niet waar hij vandaan kwam: het niet al te gezellige Queensbridge, New York.

Die afkomst legde Mobb Deep duo minutieus vast in hun teksten, over het rauwe leven in een stad waar gedurende de vroege jaren negentig zo'n zes moorden per dag plaatsvonden. Om een van de invloedrijkste Eastcoast-rappers te herdenken hadden we talloze liedjes kunnen kiezen, maar het is passend om in ieder geval iets van het meesterwerk 'The Infamous' te kiezen. En dan maar 'Survival of the fittest', de klassieker uit 1995, over het darwinisme van de straat. In dit liedje zal de rapper nog wel even overleven.

