Liedje van de week: Spent the day in bed

"Ik raad aan het nieuws niet langer te volgen / want het nieuws is erop uit je bang te maken", zo zingt de voormalig Smiths-zanger ons toe. Nee, Morrissey, inderdaad, het beste wat je dan maar kunt doen is in bed te blijven liggen. Kop in het zand. Lekker in je filterbubble. Niks voor hem, deze passiviteit.

Nu is ondergetekende beslist niet onbevooroordeeld, vanuit zijn comfortabele zetel binnen het mainstream-media-complot, maar meehuilen met de wolven in het bos over dat vermaledijde nieuws? Te makkelijk, Morrissey, veel te makkelijk. Juist in deze tijden waarin fake news daadwerkelijke journalistiek bedreigd, met alle gevolgen van dien, hadden we iets scherpers mogen verwachten van de belichaming van activistische popmuziek. Helaas.

Oh, het nummer zelf, trouwens? Best lekker eigenlijk. Goeie stem. Catchy. Vintage Morrissey. Maakt benieuwd naar zijn aankomende album, dat 17 november moet verschijnen.