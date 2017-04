Liedje van de week: Sign of the Times van Harry Styles

Zoals: één boybandlid krijgt altijd een tweede leven. Die van Take That heette Robbie Williams, die van Boyzone Ronan Keating, die van N*Sync Justin Timberlake. Die van One Direction? Harry Styles, natuurlijk, die vorige week zijn eerste solosingle lanceerde.

Want de chemie tussen vijf tienerjongens is niet eeuwig houdbaar. Daarbij, ook uw dochters groeien over die bleue boybands heen. Voor een beetje extra return on investment hebben platenmaatschappijen en hun imagomanagers dus een vervolgplan in de kast om een van die jongens in een nieuwe ster te laten reïncarneren. Bij ‘1D’ was het altijd al de bedoeling dat dit Harry Styles zou worden, de populairste, met z’n knappe bruine krullen en guitige blik.

Roet in het eten dreigde: Zayn Malik stapte al voor het eind van de boybandcyclus uit One Direction om voor zichzelf te beginnen. Inmiddels heeft Zayn een behoorlijke voorsprong op kroonprins Harry.

Nu, ruim een jaar nadat de groep ‘tijdelijk uit elkaar’ ging, is de tijd gekomen. Debuutsingle ‘Sign of the Times’ geeft Harry Styles een volwassen rockgeluid. Het is een stevige pianoballad, waarop langzaam de aanzwellende gitaren losgaan. Het is papa-rock. Heel anders dan de tienerpop van One Direction of die Bieberesque r&b van concurrent Malik. Alsof Styles wil zeggen: neem me serieus, ik ben hier nog wel even. Let maar op.

Harry Styles - Sign of the Times

