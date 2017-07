Liedje van de Week: moddervette knipoog van een Tourrijder

Het is een soort carnavalsnummer, maar ook weer niet. Greipel blijkt over flink wat relativeringsvermogen te beschikken: in de heerlijk amateuristische videoclip trok hij zelfs een gorilla-pak aan om voor de camera op en neer te fietsen. Het nummer heeft in ieder geval een foeilelijke beat, een wanstaltig refrein (“Go, Gorilla, go, rock le tour”) en tijdens de coupletten houdt zelfs de smeuïge autotune Greipel niet helemaal in het zadel.

Maar dat maakt allemaal niet uit. De moddervette knipoog moge duidelijk zijn. Bovendien komt de opbrengst ten goede van ALS-onderzoek. Daarbij beloofde Greipel ook nog eens een euro te doneren voor iedere kilometer die hij de komende twee jaar gaat fietsen – en dat zijn er heel wat.

In de tekst reflecteert de wielrenner over de pijn tijdens het fietsen van de doldwaze onderneming door Frankrijk. Mooiste zinnen: ‘Die Beine werden sauer / alles tut mir weh / egal, wir seh’n uns auf den Champs-Élysées!” Nu lijkt dit misschien hartstikke kneuterig. Maar wie won er vorig jaar op die Champs Élysées? Precies.

