Liedje van de week: Malibu - Miley Cyrus

Opdat we niet vergeten: de Hannah Montana-actrice schokte tijdens de MTV Video Music Awards in 2013 menig bezorgde ouder door in vleeskleurig pak te twerken, nadat ze naakt rondslingerde op een sloopkogel in een van haar beruchte videoclips. Na deze rebelse fase volgde een hiphopfase, die weer overging in haar artistieke fase, waarin ze vrije liefde en drugsgebruik predikte, terwijl ze een experimenteel, compleet onluisterbaar album uitbracht over haar huisdieren. En dat allemaal voor haar 23ste.

Boodschap: de herboren Cyrus is nu eindelijk in haar happy place

Maar nu is ze hier, naast jou, onder een lucht zo blauw, in Malibu. Ze zingt het echt, in haar comebacksingle. Plots kleurt een Tennessee-twang de stem van Cyrus, dochter van countryster Billy Ray Cyrus. In de bijbehorende clip, die oogt als een volbloed Tommy Hilfigercommercial, zien we haar in maagdelijk wit door het wuivende riet huppelen, rollend over het strand, gelukzalige glimlach op haar gezicht. De verlovingsring duidelijk in beeld, haar verbroken relatie met acteur Liam Hemsworth is weer gelijmd. Boodschap: de herboren Cyrus is nu eindelijk in haar happy place.

Het is een sterk staaltje rebranding, maar het ligt er zo dik als een nijlpaard bovenop. Platenmaatschapij Sony heeft haar investering gered. En daarbij de wereld overigens een prima zomersingle geschonken.

