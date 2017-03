Liedje van de week: Love me Better van James Blunt

Er zijn de fans, die meer dan twintig miljoen van zijn albums kochten. En er zijn de James Blunt-haters, die acuut jeuk krijgen van zijn hoge stemgeluid en romantische luisterliedjes.

De afgelopen jaren is het Blunt meesterlijk gelukt die kritiek in zijn voordeel om te buigen. Dat doet de zanger met tweets waarin ontwapende zelfspot hoogtij viert. Zo moedigde hij zijn fans onlangs op Twitter aan zijn nieuwe album te kopen met de opmerking: ‘Schaam je je om mijn album te kopen? Moederdag zou de perfecte dekmantel zijn...’

Ook op Twitter postte hij een filmpje onder de titel ‘Hoe lelijk is mijn baby?!’ We zien Blunt met een kinderwagen over straat lopen. Als de camera in de kinderwagen kijkt, ligt daar geen baby maar zijn nieuwe album.

Op zijn net verschenen album ‘The Afterlove’ gaat Blunt een stap verder. In de eerste single ‘Love Me Better’ zingt hij hoe hij is uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk is en voegt daaraan toe: ‘Ik geef toe dat ik dingen hebben gedaan die het verdienen.’

Het is zijn zoveelste poging om zijn tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen. En het toont aan dat mocht hij ooit de muziek vaarwel zeggen, we ons over hem geen zorgen hoeven te maken. Want dan ligt er voor Blunt altijd nog een carrière als briljante marketeer in het verschiet.

James Blunt - Love Me Better

