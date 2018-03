Liedje van de Week: Klagende Drake wordt vrolijke Robin Hood

En inderdaad: Drake laat winkelaars een supermarkt leegkopen, neemt fans mee om schoenen te kopen, geeft wat auto’s cadeau en deelt stapels geld uit aan nietsvermoedende voorbijgangers. Maar hij investeert ook duurzamer: zo betaalt hij een opleiding voor een veelbelovende studente en doneert hij cheques aan een school en een blijf-van-mijn-lijf-huis. Overal waar de stralende Drake gaat, in deze prachtig geschoten, zonnige videoclip, laat hij fans in gelukzalige tranen achter.

Verfrissend om Drake, wiens oeuvre bol staat van huilerige zelfbeklag, eens aan het werk te zien als vrolijke Robin Hood. Vertederend is die lach, van oor tot oor, waarmee hij zich een weg door de clip danst. U zult smelten bij alle blijdschap in de ogen van minderbedeelden, het soort blijdschap dat je alleen maar van Amerikaanse dollars kunt kopen.

Kloof

Ergens is het ook pijnlijk, de enorme kloof in welvaart die de clip blootlegt. Want Drizzy mag zich dan wel vereenzelvigen met zijn fans, toch komt hij maar mooi aanrijden in een konvooi SUV’s en een legertje bodyguards. En iedere azijnpisser zal natuurlijk wijzen op het zelffeliciterende gehalte van de clip. ‘Kijk mij eens de weldoener uithangen!’

Maar toen een Amerikaanse radio-dj het waagde door deze pr-stunt heen te prikken had hij meteen Drake zélf aan de lijn. De rapgrootheid brieste dat dit voor hem ‘het allerbelangrijkste was dat hij óóit had gedaan.’ Hoe durfde iemand aan hém te twijfelen! Nee, inderdaad, het is ook nooit goed.

