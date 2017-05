Liedje van de week: How It Is (Wap Bap)

Gemeten naar het aantal 'dislikes' (duimpjes omlaag) was 'How It Is (Wap Bap)' de meest gehate Duitse youtube-video ooit. Vijf dagen later staat de teller op twee miljoen. Bibi bezet wereldwijd inmiddels de zesde plek op de door Justin Bieber aangevoerd 'haatlijst'.

Diens 'Baby' staat op ruim zeven miljoen dislikes. Belangrijke kanttekening: 'Baby' werd anderhalf miljard keer bekeken. Bibi moet het doen met 'slechts' dertig miljoen views.

'How It Is (Wap Bap)' is dan ook geen hoogstandje. De tekst bestaat naast een hoop gewap en gebap uit lukraak gekozen zinnen in twijfelachtig Engels. Dat de ik-figuur zich dik voelt en vervolgens haar kat niet mag houden, lijkt slechts ingegeven door de omstandigheid dat cat op fat rijmt. Dan hebben we het nog niet gehad over de erg toevallige gelijkenis met 'Lemon Tree' van Fools Garden en Lenka's 'The Show'.

Maar er zit meer achter die duimpjes. Bibi ligt in Duitsland al enige tijd onder vuur vanwege haar verdienmodel. Zoals veel vloggers leent ze zich graag voor sluikreclame en als een van de hoogste bomen in het Duitse vlogbos, vangt zij de wind. Temeer daar ze haar kijkers - overwegend meisjes tot een jaar of vijftien - naast douchegel en make-up ook lekker probeert te maken voor dure telefoons, camera's en horloges.

In haar laatste vlog reageert Bibi laconiek op de negatieve aandacht. Geef haar eens ongelijk. Het is niet ondenkbaar dat haar toegenomen bekendheid haar marktwaarde verder zal opdrijven.

