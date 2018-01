Liedje van de week: Get Free van Lana del Rey, plagiaat of niet?

Del Rey ontkent, maar het nummer kent wel degelijk dezelfde, tragische akkoordenopvolging als 'Creep': G, B, C, en dan die droevige stap terug, naar C-mineur. Goed, 'Get Free' is een toontje hoger, maar de algehele feel is hetzelfde, versterkt door die verdrietige zanglijn erboven. Maar: in de popmuziek wordt zo vaak gestaan op de schouders van voorgangers. En bijzonder inventief is de akkoordenopvolging van 'Creep' allerminst. Ironisch is dat Radiohead destijds zélf van plagiaat werd beschuldigd: 'Creep' zou sterk lijken op 'The Air That I Breathe' van The Hollies, wat erin resulteerde dat Albert Hammond en Mike Hazlewood als mede-songschrijvers van 'Creep' staan vermeld.

Ook is natuurlijk mogelijk dat Lana del Rey Radiohead gebruikt voor wat extra aandacht

Alleen: het bleek dat Radiohead Lana del Rey helemaal niet aanklaagt. Tenminste, hun muziekuitgever Warner/Chapell verklaarde woensdag dat ze weliswaar in gesprek zijn met het kamp-Del Rey over mogelijke rechten-inbreuk, maar het is onjuist dat er 100 procent van royalty's wordt opgeëist, zoals de zangeres beweert. Ook is er geen sprake is van een rechtsgang.

Mogelijk dat Lana del Rey haar advocaten niet helemaal goed heeft begrepen. Mogelijk koos ze frontaal de aanval. Ook is natuurlijk mogelijk dat Lana del Rey Radiohead gebruikt voor wat extra aandacht. In dat geval: missie geslaagd.

