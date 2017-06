Liedje van de week: Everything Now, Arcade fire

Het heeft een affiche waar menig festival jaloers op is, met Radiohead en Run the Jewels als klappers van headliners - maar bovenal markeert dit weekend de glorieuze terugkeer van Arcade Fire.

Tussen die zwierige piano-intro en jun­gle-pan­fluit-ein­de zit het precies op de juiste balans van dansbaar en catchy

Glorieus is tenminste het gevoel dat hun onlangs gelanceerde single 'Everything Now' oproept. De grootste indieband ter wereld kondigde ermee zijn gelijknamige nieuwe album aan, dat eind juli moet verschijnen. Tussen die zwierige piano-intro en jungle-panfluit-einde zit het euforische nummer precies op de juiste balans van dansbaar en catchy. Knipogend naar Abba, geproduceerd door Daft Punk. Abba? Daft Punk? Precies, indiepuristen waren meteen chagrijnig om de gelikte weg die één van de grootste altrockbands van de afgelopen vijftien jaar is ingeslagen. En anders wel om die kitscherige panfluit of die overdreven bombastische koorzang.

Subtiele laagjes Alleen, en dat is het knappe, nooit wordt het bij Arcade Fire écht kitscherig of écht overdreven. Alles klopt, vooral omdat dit ogenschijnlijk simpele liedje zo veel subtiele laagjes herbergt. Het houdt de muziek van Arcade Fire interessant, luisterbeurt na luisterbeurt - dat is onveranderd. Uitkijken dus naar meer nieuw materiaal, waar ze morgen vast meer van zullen spelen.

