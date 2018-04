Liedje van de week: Dylan bedoelt 'He's funny that way' ongetwijfeld oprecht

He's Funny That Way

Bob Dylan

Nu is liefde natuurlijk universeel, maar toch: liedjes waarin zangers, homo of niet, iemand van dezelfde sekse bezingen, liggen niet voor het oprapen. Ook artiesten als Sam Smith en Elton John, toch openlijk homo, zijn zelden op 'he' te betrappen. Als niet 'she', dan gebruiken ze wel die geforceerd commercieel veilige tweede persoon: you.

Daar moet iets aan gebeuren, dacht de Amerikaanse hotelketen MGM, bij wiens hotels in Las Vegas 20 procent van de voltrokken bruiloften homohuwelijken zijn. Medewerkers vroegen voor de EP 'Universal Love' een aantal artiesten een cover op te nemen met omgedraaide geslachtsaanduiding.

Gewiekste knipoog

Niet de minste gaf gehoor: Bob Dylan draaide voor het project de standard 'She's Funny That Way' om. Een gewiekste knipoog van de oude baas: The New York Times merkt scherp op dat de zegswijze he's funny that way in de tijd dat Frank Sinatra diens versie opnam eufemistisch werd gebruikt om iemand als homo te omschrijven. Maar de warm zingende Dylan bedoelt het ongetwijfeld oprecht.

Ook leuk: Ben Gibbard, die Beatles-nummer 'And I Love Her' omdraaide, of Kele Okereke die 'My Girl' (Temptations) naar 'My Guy' vertaalde. En andersom gebeurt ook: zo zingt Kesha 'I Need a Woman to Love', vrij naar Janis Joplin.

