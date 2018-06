Liedje van de week: 'Don't miss it' is een verdrietig nummer. Niks mis mee

Blake vindt die kwalificatie problematisch: hij meent dat zo'n aanduiding de drempel voor mannen om over hun gevoelens te praten in stand houdt. Zodra mannen open zijn over hun emotionele gesteldheid, wordt daar lacherig of denigrerend over gedaan. Dat terwijl 'we leven in een tijd van depressie en zelfmoord onder mannen', aldus de artiest.

Met zijn statement, onbedoeld of niet, zet Blake de boodschap van het nummer mooi extra kracht bij. Het is een dromerig, minimalistische pianonummer, waarboven Blake met zijn karakteristieke autotune zingt over hoe iemand het leven probeert te vermijden om maar zo weinig mogelijk risico te lopen om verdrietig te worden.

Ik heb genoeg vrienden erin zien verdrinken en verdronk er zelf bijna in, omdat ik alles oppotte, bang om als zwak of soft te worden gezien James Blake

In de inventieve clip wordt de tekst als telefoonnotitie meegeschreven. Beschrijft hij zichzelf? Goed mogelijk.

'Ik heb genoeg vrienden erin zien verdrinken en verdronk er zelf bijna in, omdat ik alles oppotte, bang om als zwak of soft te worden gezien. Inmiddels zie ik hoe sterk het is als je je kunt openstellen', sluit Blake zijn briefje krachtig af.

Nu mag het label sad boy misschien denigrerend klinken, maar 'Don't Miss It' ís ook een verdrietig nummer. Alleen is dat helemaal niet erg.

