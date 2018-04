Liedje van de week: Avicii wist angstaanjagend goed muziek climactisch in te rammen

Was die vergelijking met Mozart 'helemaal niet zo gek', zoals de NOS schreef? Ja, dat was hij natuurlijk wel. Daarvoor was zijn invloed te kortstondig, zijn melodielijnen te simplistisch, en als componist te eendimensionaal. Avicii maakte veelvuldig gebruik van een bepaald trucje - het in een vaak hysterische synths gevangen melodietje toewerken naar de drop: het wegdraaien van melodie en beats om alles er in één klap weer climactisch in te rammen.

Met 'Levels' waan je je in een keer op het strand van Ibiza

Maar: dat trucje voerde de jonge Zweed wel angstaanjagend goed uit. En dat gevoel voor melodie, hoe simpel ook, moet niet worden onderschat. Dat valt op als we zijn doorbraaktrack 'Levels' nog maar een keer door de koptelefoon pompen. Al ben je er nog nooit geweest: je waant je in een keer op het strand van Ibiza. De armen euforisch omhoog. Dat geluid is reusachtig.

Levels werd hét geluid van de zomer in 2011. En 2012. En 2013. Zijn productiegeluid, die bolle synths, werd overal gekopieerd. Zijn dancegeluid versmolt met hitlijstenpop. Die erfenis laat hij na - al kwam die veel te vroeg.

